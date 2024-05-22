Тренч за донат: звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз анонсировал сбор средств для Украины

Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз снова посетил Киев. Актер, который постоянно поддерживает Украину, начал сбор средств на многофункциональную пиротехническую машину для гуманитарного разминирования.

Целью Миши Коллинза, который уже не впервые за время большой войны приехал в Украину, является собрать 450 000 долларов. Эта машина позволит украинским саперам разминировать земли и транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации.

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Миша Коллинз анонсировал сбор средств для разминирования Украины

Актер снялся в видеоролике, который воспроизводит сцену из сериала "Сверхъестественное", где он одет как его персонаж ангел Кастиэль.

Цель Миши – приобрести для саперов многофункциональную пиротехническую машину. Благодаря ей они смогут разминировать земли, а также транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации. Машина бронированная и легко передвигается по бездорожью. Для этого нужно собрать 450 000 долларов,

– отмечают в UNITED24.

По информации UNITED24, амбассадором которой является Коллинз, среди всех, кто присоединится к сбору средств и сделает взнос, будут разыграны тренч и пять галстуков – элементы стиля Кастиэля с автографом актера.

Миша Коллинз поддерживает Украину: подробности