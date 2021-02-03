Оскароносный фильм "Молчание ягнят" уже 30 лет не покидает рейтинги лучших лент мирового кинематографа. Сложно поверить, что от роли в нем кто-то мог отказаться. Однако Мишель Пфайффер таки это сделала.

Источник: New Yorker

В новом интервью 62-летняя актриса призналась, что сначала согласилась на роль агента ФБР Кларис Старлинг. Однако после прочтения сценария "Молчание ягнят" Мишель Пфайффер решила отказаться от предложения продюсеров, пояснив, что сюжет ленты слишком жуткий.

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Я очень переживала из-за" Молчания ягнят", ведь в этом фильме описывалось такое зло. Но больше всего я жалею о том, что упустила возможность поработать с Джонатаном Демми в еще одном фильме,

– призналась Мишель Пфайффер.

Актриса сотрудничала с режиссером Джонатаном Демми в 1988 году. Тогда Мишель Пфайффер сыграла в его комедии "Замужем за мафией". Однако эта лента не получила такого бешеного успеха, как "Молчание ягнят".

Актриса добавила, что больше всего ее смущало то, что в ленте "зло побеждает". Мишель Пфайффер долго обдумывала финал "Молчания ягнят", поэтому после раздумий решила не участвовать в этом проекте.

"Мне было неловко от такого финала. Я не хотела, чтобы люди по всему миру это увидели", – добавила она.

Кто заменил Мишель Пфайффер в "Молчании ягнят"

После того, как актриса отказалась от роли Кларис Старлинг, продюсеры ленты начали кастинги на эту роль. В конце концов в ленте предстала Джоди Фостер. И этот контракт помог актрисе не только снискать мировую славу, но и престижную награду Оскар.



Главные герои фильма "Молчание ягнят" / Фото Decider

Такой успех триллера был предсказуемым, ведь от его сюжета у зрителей стыла кровь. В центре фильма "Молчание ягнят" оказалось запутанное дело ФБР. Лучшие агенты разыскивают серийного убийцу, который орудует в регионе и отмечается своей жестокостью и жуткой манерой. Однако маньяк не оставляет следов, которые бы помогли разоблачить его. Поэтому агент ФБР Кларис идет на разговор с Ганнибалом Лектером – убийцей-каннибалом, которого посадили в психиатрической больнице. И опасный маньяк соглашается помочь разоблачить злоумышленника в обмен на разговоры со Старлинг.

"Молчание ягнят": смотрите трейлер

Образ агента ФБР настолько понравился зрителям, что в 2020 году ее историю решили вернуть на экраны. Уже 11 февраля в сети появятся первые эпизоды сериала "Кларисса", который расскажет больше об этой героине "Молчание ягнят".

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