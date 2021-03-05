Режиссер Кристофер МакКуорри обнародовал кадр из будущего фильма "Миссия невыполнима 7". На нем видно знакомого персонажа.

4 марта Маккуори поделился кадром из будущего фильма, на котором видно актера Генри Черни. Он играл голову ЦРУ Юджина Киттриджа в фильме "Миссия невыполнима".

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Черни не появлялся во франшизе после выхода первого фильма "Миссия невыполнима". Если плохо помните – его персонаж преследовал Итана Ханта (Тома Круза), потому что подозревал агента в убийстве.

На фотографии видно, как Киттридж читает газету.

"Миссия невыполнима-7": что известно о сюжете

Пока особых деталей о сюжете будущей ленты не сообщали. Известно лишь, что события будут продолжать историю предыдущей части "Миссия невыполнима: Фолаут". В главных ролях мы увидим Тома Круза и Ребекку Фергюсон.

Премьера фильма планируется на 19 ноября 2021.

Съемки "Миссия невыполнима 7" уже подходят к завершению. Но съемки следующей части пришлось перенести . Поэтому 8 часть франшизы выйдет не раньше ноября 2022 года.

Актерский состав: