Обнародовали кадр из "Миссия невыполнима 7": узнаете ли вы старого героя
Режиссер Кристофер МакКуорри обнародовал кадр из будущего фильма "Миссия невыполнима 7". На нем видно знакомого персонажа.
Источник:инстаграм Кристофера МакКуорри
4 марта Маккуори поделился кадром из будущего фильма, на котором видно актера Генри Черни. Он играл голову ЦРУ Юджина Киттриджа в фильме "Миссия невыполнима".
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Черни не появлялся во франшизе после выхода первого фильма "Миссия невыполнима". Если плохо помните – его персонаж преследовал Итана Ханта (Тома Круза), потому что подозревал агента в убийстве.
На фотографии видно, как Киттридж читает газету.
"Миссия невыполнима-7": что известно о сюжете
Пока особых деталей о сюжете будущей ленты не сообщали. Известно лишь, что события будут продолжать историю предыдущей части "Миссия невыполнима: Фолаут". В главных ролях мы увидим Тома Круза и Ребекку Фергюсон.
Премьера фильма планируется на 19 ноября 2021.
Съемки "Миссия невыполнима 7" уже подходят к завершению. Но съемки следующей части пришлось перенести. Поэтому 8 часть франшизы выйдет не раньше ноября 2022 года.
Актерский состав:
- Том Круз;
- Ребекка Фергюсон;
- Винг Реймс;
- Саймон Пегг;
- Ванесса Кирби;
- Генри Черни;
- Эсай Моралес;
- Анджела Бассетт;
- Фредерик Шмидт.
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