Как создавался фильм "Мистер Никто против Путина" и почему его не стоит смотреть

На днях прошла 98-я церемония награждения Оскар. В номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" статуэтку получила пропагандистская лента "Мистер Никто против Путина".

На первый взгляд, может показаться, что фильм призван на то, чтобы показать мировому сообществу как в России "промывают мозги" детям еще со школьных парт. Однако, это не так. Далее в материале 24 Канал расскажет, что на самом деле известно об оскароносной ленте и почему ее лучше не смотреть.

Как создавали пропагандистский фильм "Мистер Никто против Путина"?

Это датско-чешский документальный фильм от американского режиссера Дэвида Боренштейна, а сорежиссером и оператором-постановщиком является россиянин Павел Таланкин.

В центре сюжета сам Павел Таланкин. Он работал педагогом-организатором в одной из школ Челябинской области. Россиянин тайно снимал на видео, как детей в стране-агрессоре кормят пропагандой. В описании указывается, что ключевой темой является российско-украинская война.

Российский учитель тайно документирует превращение своей маленькой школы в городке в центр вербовки военных во время вторжения в Украину, раскрывая этические дилеммы, с которыми сталкиваются педагоги на фоне пропаганды и милитаризации,

– говорится в тексте.

Таланкин тайно передал отснятые кадры режиссеру Дэвиду Боренштейну, который написал сценарий. Российского учителя указали как сорежиссера и оператора.

Западные критики отметили ленту высокими оценками, а также дали хорошие рецензии.

Например, Лесли Фельперин из The Hollywood Reporter пишет, что эта "интимная хроника стала символом российского инакомыслия" в номинации "Лучший документальный фильм" на премии Оскар.

А издание The Guardian поставило фильму четыре звезды из пяти. В рецензии Павла Таланкина называют "посланником нового поколения, разъеденного безжалостной амбицией Путина".

Но такие громкие отзывы почему-то обошли важные вещи, касающиеся войны в Украине. Об этом мы поговорим далее.

Напомним, что украинский фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" мог бы побороться в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" и в этом году. Однако члены Американской киноакадемии решили не включать ленту в короткий список номинантов на Оскар 2026 года.

Почему не стоит смотреть "Мистер Никто против Путина"?

На самом деле в фильме пытаются отбелить россиян, сосредотачиваясь на том, что существуют "хорошие", которые совсем не виноваты в российско-украинской войне.

Авторы и критики обходят тот факт, что даже "те хорошие" не сделали ничего, чтобы повлиять на режим диктатора из Кремля. Более того, когда известные люди или простые украинцы обращались к россиянам с просьбами остановить войну, в ответ не получили ничего.

Кстати, сам Павел Таланкин говорил, что фильм "Мистер Никто против Путина" – это история о любви к Родине. Он отмечал, что любит свою страну, однако не принимает того, как с ней обращаются те, кто сейчас руководит государством.

Несмотря на войну, которая длится более 10 лет, мир продолжает приветствовать в своих кругах россиян. Даже в прошлом году статуэтку в номинации "Лучший фильм" получила лента "Анора", которая рассказывает историю молодой сексуальной работницы из Бруклина, по имени Анора, которая влюбляется в сына российского олигарха и выходит за него замуж.

Павел Таланкин выступил на Оскаре на русском языке

Когда команда вышла на сцену забирать свою награду, то российский соавтор фильма обратился к залу на русском языке.

Вот уже четыре года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое заветное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей – остановите все войны сейчас,

– сказал Таланкин со сцены.

Таланкин почему-то не упомянул какую именно войну он имеет в виду, а также не уточнил, кто должен это остановить.

В интервью для "Новой газеты Европа" Павел Таланкин объяснил, что выступил на церемонии награждения Оскара на русском языке, поскольку не владеет английским. Более того, у него якобы есть страх допустить ошибку во время речи, поэтому он не рискнул выучить несколько предложений на английском на память.