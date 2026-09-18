24 Канал собрал три атмосферных триллера с загадкой, в которых страшно не только от того, что кто-то прячется в темноте, но и от желания узнать правду.

"Багряный пик"

Год: 2015

Жанр: готический хоррор, мистика, триллер, мелодрама

IMDb: 6,5

Молодая писательница Эдит выходит замуж за загадочного Томаса Шарпа и переезжает в его старинное английское поместье. Очень скоро она понимает: дом здесь скрипит не просто из-за плохого ремонта, а муж и его сестра явно забыли упомянуть несколько важных семейных подробностей.

Что говорят критики: у фильма 72% на Rotten Tomatoes. Обозреватели особенно хвалили мрачную атмосферу и невероятную визуальную работу Гильермо дель Торо, хотя саму историю часть критиков считала более простой, чем ее роскошная картинка.

"Багровый пик": смотреть трейлер

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"Дом проклятых"

Год: 2014

Жанр: психологический триллер, детектив, хоррор

IMDb: 6,8

Молодой врач Эдвард Ньюгейт приезжает на работу в психиатрическую больницу, где методы руководства кажутся, мягко говоря, очень прогрессивными. Пациенты имеют слишком много свободы, персонал ведет себя странно, а за красивыми стенами учреждения скрывается секрет.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 52%. Части обзорщиков понравилась готическая атмосфера, черный юмор и сюжетные повороты, другие считали, что сильный актерский состав мог бы сыграть в гораздо более страшной и остросюжетной истории.

"Дом проклятых": смотреть трейлер

"Женщина в черном"

Год: 2012

Жанр: мистический хоррор, триллер, драма

IMDb: 6,4

Молодой юрист Артур Киппс приезжает в отдаленную деревню, чтобы разобраться с документами умершей владелицы поместья. Местные очень хотят, чтобы он уехал: дом стоит посреди болот, а по коридорам время от времени бродит загадочная женщина в черном. Набор намеков довольно очевиден, но Артур, конечно же, остается.

Что говорят критики: фильм получил 66% на Rotten Tomatoes. Ее хвалили за старомодную готическую атмосферу, мрачные локации и напряжение без литров крови, хотя части критиков показалось, что фильм слишком часто полагается на знакомые приемы и резкие скримеры.

"Женщина в черном": смотреть

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