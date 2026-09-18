24 Канал зібрав три атмосферні трилери із загадкою, де страшно не лише від того, що хтось ховається в темряві, а й від бажання дізнатися правду.

"Багряний пік"

Рік: 2015

Жанр: готичний горор, містика, трилер, мелодрама

IMDb: 6,5

Молода письменниця Едіт виходить заміж за загадкового Томаса Шарпа й переїжджає до його старого англійського маєтку. Дуже швидко вона розуміє: будинок тут скрипить не просто через поганий ремонт, а чоловік і його сестра явно забули згадати кілька важливих сімейних подробиць.

Що кажуть критики: фільм має 72% на Rotten Tomatoes. Оглядачі особливо хвалили похмуру атмосферу та неймовірну візуальну роботу Гільєрмо дель Торо, хоча саму історію частина критиків вважала простішою, ніж її розкішна картинка.

"Багряний пік": дивитись трейлер

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"Будинок проклятих"

Рік: 2014

Жанр: психологічний трилер, детектив, горор

IMDb: 6,8

Молодий лікар Едвард Ньюгейт приїздить працювати до психіатричної лікарні, де методи керівництва здаються, м'яко кажучи, дуже прогресивними. Пацієнти мають забагато свободи, персонал поводиться дивно, а за красивими стінами закладу ховається секрет.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 52%. Частині оглядачів сподобалися готична атмосфера, чорний гумор і сюжетні повороти, інші вважали, що сильний акторський склад міг отримати значно страшнішу й гострішу історію.

"Будинок проклятих": дивитись трейлер

"Жінка в чорному"

Рік: 2012

Жанр: містичний горор, трилер, драма

IMDb: 6,4

Молодий юрист Артур Кіппс приїздить до віддаленого села, щоб розібрати документи померлої власниці маєтку. Місцеві дуже хочуть, щоб він поїхав, будинок стоїть посеред боліт, а коридорами час від часу ходить загадкова жінка в чорному. Набір натяків досить очевидний, але Артур, звісно, залишається.

Що кажуть критики: стрічка отримала 66% на Rotten Tomatoes. Її хвалили за старомодну готичну атмосферу, похмурі локації та напругу без літрів крові, хоча частині критиків здалося, що фільм занадто часто покладається на знайомі прийоми й різкі скримери.

"Жінка в чорному": дивитись

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