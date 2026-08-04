Дом Мэрилин Монро оказался в центре скандала: владельцы проиграли суд
Прошло более 60 лет со дня смерти Мэрилин Монро, но ее дом до сих пор не дает покоя. Новые владельцы решили снести легендарное здание, однако городские власти вмешались и буквально в последний момент поставили этой идее красный свет.
Как пишет People, дом в престижном районе Брентвуд стал для Мэрилин Монро особенным не из-за бассейна или модного адреса. Это был первый и единственный дом, который она купила самостоятельно. В 1962 году актриса заплатила за него 77,5 тысяч долларов, собственноручно подбирала мебель, ездила за ней в Мексику и, наконец, обустраивала жилище, которое могла назвать своим домом.
Дом Мэрилин Монро / Фото Getty Images
Именно в этом доме 5 августа 1962 года нашли тело актрисы. С тех пор дом несколько раз менял владельцев, но большинство из них старались сохранить его практически без изменений. Над входной дверью до сих пор можно увидеть латинскую надпись Cursum Perficio – "Мое путешествие заканчивается здесь".
Дом Мэрилин Монро / Фото Getty Images
В 2023 году дом продали за 8,35 миллиона долларов. Новые владельцы не стали долго думать и решили снести его, однако эта идея вызвала настолько громкое возмущение, что власти Лос-Анджелеса присвоили дому статус историко-культурного памятника.
Дом Мэрилин Монро / Фото Getty Images
Владельцы пытались обжаловать это решение в суде, но безуспешно. Поэтому пока они продолжают юридическую борьбу, дом Мэрилин Монро остается на своем месте. Похоже, некоторые голливудские легенды переживают не только десятилетия, но и амбициозные планы застройщиков.
Кстати, история Мэрилин Монро до сих пор не отпускает Голливуд. Недавно на экраны вышел новый фильм о легендарной актрисе, где ее образ воплотила Дакота Джонсон.