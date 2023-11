Ранее актеры сериала "Друзья" не были многословными по поводу смерти Мэттью, признавались, что сейчас им трудно что-то комментировать из-за большой потери. Впрочем, сейчас друзья делятся светлыми воспоминаниями о Перри, а Дженнифер Энистон даже показала личные сообщения с актером.

Дженнифер Энистон почтила память Мэттью

Энистон призналась, что ее прощание с коллегой вызвало у нее волну эмоций. Звезда также вспомнила коллектив из сериала "Друзья", где Перри был его неотъемлемой частью.

Мы любили его очень сильно. Он являлся частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила то, кем мы были и каким был наш путь,

– поделилась Дженифер.

Звезда поделилась тем, что Мэттью Перри был человеком, для которого было важно, чтобы вокруг у всех было хорошее настроение. Он любил слышать, как люди смеялись. И, конечно, кто как ни Перри умел изрядно рассмешить и настроить на положительную волну.

Мэтти знал, что ему нравится смешить людей. Он говорил, что если не слышал смеха, то думал, что умрет. Его жизнь буквально зависела от этого, и ему это удавалось,

– заявила Энистон.

Кроме того, актриса поделилась личной перепиской с актером, признавшись, что теперь перечитывает эти сообщения снова и снова.



СМС от Мэттью Перри / Скриншот

Я смеялась, плакала, потом снова смеялась. Я буду хранить их вечно. Однажды я нашла сообщение, которое он послал мне из ниоткуда. В нем все сказано: "Твой смех сделал мой день". Это сделало мой день,

– добавила звезда.

Мэттью Перри был влюблен в Дженнифер Энистон

Актер был много лет влюблен в свою партнершу по сериалу Дженнифер Энистон. Об этом пишет Page Six. В своих мемуарах "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" Мэттью рассказывал, что познакомился с Энистон еще до начала съемок популярного ситкома и влюбился в ее красоту. Однажды он позвонил Дженниферу, пытаясь заинтересовать ее новостью о том, что он получил две актерские роли. Впоследствии Мэттью не раз приглашал ее на свидание, но она отказывалась, выбирая остаться друзьями.

На что я выпалил: "Мы не можем быть друзьями!",

– писал Перри.

В 1994 году они сели читать сценарий, и даже если у актера остались романтические чувства, они смогли сосредоточиться на работе. Мэттью признавался, что часто оставался очарованным каждым случайным общением с Джен.

Постепенно начала утихать любовь к Энистону, даже несмотря на поцелуй во время третьего сезона. С тех пор, когда Дженнифер начала встречаться с Брэдом Питтом в 1998 году, он "уже забыл о ней" и понял, как общаться "без стеснения".