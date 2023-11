Раніше актори серіалу "Друзі" не були багатослівними щодо смерті Меттью, зізнавались, що зараз їм важко щось коментувати через велику втрату. Утім, зараз друзі діляться світлими спогадами про Перрі, а Дженіфер Еністон навіть показала особисті повідомлення з актором.

Радимо Щоб посміятись і поплакати: 4 круті фільми та серіали про футбольних фанатів

Дженіфер Еністон вшанувала пам'ять Меттью

Еністон зізналась, що її прощання з колегою викликало в неї хвилю емоцій. Зірка також пригадала колектив з серіалу "Друзі", де Перрі був його невіддільною частиною.

Ми любили його дуже сильно. Він був частиною нашої ДНК. Нас завжди було шестеро. Це була обрана сім’я, яка назавжди змінила те, ким ми були і яким був наш шлях,

– поділилась Дженіфер.

Зірка поділилась тим, що Меттью Перрі був людиною, для якої було важливо, щоб навколо у всіх був хороший настрій. Він любив чути, як люди сміялись. І, звичайно, хто як не Перрі вмів добряче розсмішити й налаштувати на позитивну хвилю.

Метті знав, що йому подобається смішити людей. Він казав, що якщо не чув сміху, то думав, що помре. Його життя буквально залежало від цього, і йому це вдавалося,

– заявила Еністон.

Окрім того, акторка поділилась особистим листуванням з актором, зізнавшись, що тепер перечитує ці повідомлення знову і знову.



СМС від Меттью Перрі / Скриншот

Я сміялася, плакала, потім знову сміялася. Я буду зберігати їх вічно. Одного разу я знайшла повідомлення, яке він надіслав мені з нізвідки. У ньому все сказано: Твій сміх зробив мій день. Це зробило мій день,

– додала зірка.

Меттью Перрі був закоханий у Дженіфер Еністон

Актор був багато років закоханий у свою партнерку за серіалом Дженніфер Еністон. Про це пише Page Six. У своїх мемуарах "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" Меттью розповідав, що познайомився з Еністон ще до початку зйомок популярного ситкому і закохався у її красу. Одного разу він подзвонив Дженніфер, намагаючись зацікавити її новиною про те, що він отримав дві акторські ролі. Згодом Меттью неодноразово запрошував її на побачення, але вона відмовлялася, обираючи залишитися друзями.

На що я випалив: "Ми не можемо бути друзями!",

– писав Перрі.

У 1994 році вони сіли читати сценарій, і навіть якщо в актора залишилися романтичні почуття, вони змогли зосередитись на роботі. Меттью зізнавався, що часто залишався зачарованим кожним випадковим спілкуванням з Джен.

Поступово почала вщухати любов до Еністон, навіть не зважаючи на поцілунок під час третього сезону. З того часу, коли Дженніфер почала зустрічатися з Бредом Піттом у 1998 році, він "вже забув про неї" і зрозумів, як спілкуватися "без ніяковості".