"Мне нужна была диснеевская принцесса": Ребел Уилсон из фильма "Мошенницы" совершила каминг-аут

Австралийская актриса, известная благодаря своим ролям в комедиях "Холостячки" и "Мошенницы", Ребел Уилсон совершила каминг-аут. Раньше звезда встречалась только с мужчинами.

В своем посту в инстаграме актриса подчеркнула, что имеет отношения с женщиной, основательницей бренда одежды Рамоной Агрумой. Ранее журналисты видели женщин на вечеринке Vanity Fair, передает 24 канал.

Читайте также Кристен Стюарт запустит паранормальное шоу: "Главное требование – быть членом сообщества ЛГБТК+"

Ребел Уилсон из фильма "Мошенницы" совершила каминг-аут

В инстаграме Ребел показала общее фото и написала: "Я думала, что ищу принца из диснеевских мультфильмов".

Но, возможно, все это время мне нужна была Диснеевская принцесса,

– дополнила она.

Как сообщило издание People, в прошлом месяце Уилсон говорила о том, что имеет нового партнера, но не раскрывала подробностей. Она поделилась, что они разговаривали по телефону за несколько недель до встречи. "Это был отличный способ узнать больше друг о друге. Хотя это было довольно старомодно, но очень романтично", – дополнила она. Также звезда назвала отношения с фэшн-дизайнеркой Рамоной Агрумой здоровыми и сказала: "Отлично иметь кого-то, кто чувствует себя равноправным партнером и находится в здоровых отношениях". Было время, когда я, видимо, мирилась с тем, чего мне не следовало делать. Так что быть в действительно здоровых отношениях – это другое,

– отметила она.



Ребел Уилсон с Рамоной Агрумой / Фото из инстаграма актрисы

42-летняя Уилсон раньше публично встречалась только с мужчинами. В частности, в 2021 году после похудения почти на 70 килограммов она сообщила о разводе с 29-летним миллиардером Джейкобом Бушем, наследником семьи Анхойзер-Буш.

Тогда она писала: "Из каждых отношений вы узнаете больше о себе и о том, что ищете. Я еще не встретила своей любви, но надежда есть".

Кстати "Я – гей": актер сериала "И будут люди" неожиданно заявил о нетрадиционной ориентации

Что известно о предыдущем романе Ребел Уилсон

Ребел Уилсон познакомилась с бизнесменом Джейкобом Бушем в 2019 году через общего знакомого. Впоследствии они закрутили роман, длившийся менее года. Актриса часто показывала бойфренда в своих соцсетях и посещала с ним светские мероприятия.

Однако она не любила делиться информацией о миллиардере. В одном из эфиров девушка сообщила: "Кто-то спрашивает меня, есть "тот горячий парень в твоем инстаграме бойфрендом?" Да, он мой парень".

Ребел Уилсон тогда говорила о том, что Джейкоб Буш не публичная личность. Она отметила, что начала встречаться с ним еще до того, как начала свой путь похудения.

Ребел Уилсон и Украина

Стоит отметить, что актриса поддерживает украинцев и осуждает войну, начатую Россией. На торжественной церемонии премии BAFTA-2022, где звезда была в роли ведущей, она показала фак Путину.