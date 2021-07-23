На "Киновернисаже под открытым небом" на языке жестов покажут фильм "Мои мысли тихие"

Сегодня, 23-го июля, в рамках "Киновернисажа под открытым небом" состоится специальный показ фильма "Мои мысли тихие" с переводом на жестовый язык. Благодаря социальной инициативе "Смотри, как слышно", которая создана медиасервисом MEGOGO, люди с нарушениями слуха смогут увидеть самый кассовый украинский фильм 2020 года.

Событие состоится в летнем кинотеатре в парке имени Тараса Шевченко. Вход свободный, поэтому все желающие могут абсолютно бесплатно посмотреть авторскую комедию режиссера Антонио Лукича. Начало в 21:30.

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Награды комедии "Мои мысли тихие"

"Мои мысли тихие" с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским в главных ролях представили на секции East of West ("На Восток от Запада") 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где фильм получил Специальную премию жюри.

Украинская кинофестивальная премьера ленты состоялась на Одесском международном кинофестивале, где картина получила:

приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм;

премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская-Ванца);

специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский).

Также ленту отметили специальным призом жюри программы Discovery Award престижного британского кинофестиваля Raindance в Лондоне. Лента победила в конкурсе дебютов.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер

О чем фильм "Мои мысли тихие"?

По сюжету фильма звукорежиссер и композитор Вадим, испытав множества неудач в работе и личной жизни, получает возможность, о которой и думать не мог. Все, что нужно герою Андрея Лидаговского, чтобы поехать в желанную Канаду из "неудобной" Украины, – записать голоса закарпатских животных. Однако оказывается, что все гораздо сложнее, ведь главным спутником в новой работе будет человек, который для этого никак не годится, – мама Вадима в исполнении Ирмы Витовской

Фильм предоставлен кинокомпанией "Артхаус Трафик". Перевод на жестовый язык реализован социальной инициативой Megogo "Смотри как слышно".

Что известно о компании "Смотри как слышно" Социальная инициатива "Смотри как слышно", основанная медиасервисом Megogo, создает возможности просмотра лучшего мирового контента для зрителей с нарушениями слуха, делая перевод на жестовый язык, а также – с проблемами зрения, создавая тифлокомментарии. На Megogo есть отдельный раздел с продуктами на жестовом языке и доступный интерактивный телеканал "Смотри как слышно", который собирает подобный контент для зрителей всех возрастов.



Постер к фильму "Мои мысли тихие" на жестовом языке / Фото "Киновернисаж под открытым небом"

Напомним, чтов парке Шевченко в Киеве. Площадка возле памятника Шевченко работает ежедневно

Проект "Киновернисаж под открытым небом" в Киеве во второй раз организует кинокомпания Up ua studio ("Соль для моря", "Между нами", "Неприятность на 5 Baksiv", "В радости, и только в радости", "Человек божественный", "Скорая на периферии"). Проходит он при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и при содействии Киевской городской государственной администрации и Шевченковской РГА.