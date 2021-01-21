Украинская комедия "Мои мысли тихие" продолжает путешествовать по миру. На днях ленту показали на кинофестивале в Лос-Анджелесе, о чем охотно рассказала актриса Ирма Витовская.

"Мои мысли тихие" и США

Известно, что фильм выставили на показ на кинофестивале Санта-Моники. Ежегодно здесь представляют новые, инновационные и привлекательные фильмы, о чем охотно рассказала в инстаграме Ирма Витовская. Актриса добавила, что комедия "Мои мысли тихие" не только заинтересовала публику, но и получила награду в номинации "Лучший иностранный игровой фильм".

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"Лучший международный игровой фильм" на кинофестивале в Санта-Монике! Или просто "вау". Наш фильм показали в Лос-Анджелесе! Конечно, хотелось бы написать что-то типа "Мои мысли тихие" покорили Голливуд", но кинофестиваль довольно таки скромный, хотя участники там серьезные, и иногда очень известные", – отметила Ирма Витовская.

Актриса добавила, что этот кинофестиваль является популярным, а его зрителями нередко становятся даже американские киноакадемики.

"Мои мысли тихие": коротко о фильме

Комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" стала настоящим открытием в 2019 году. Лента объехала более 70 кинофестивалей и собрала немало престижных наград. В частности, "Мои мысли тихие" получили специальную премию жюри Международного кинофестиваля в Карловых Варах, а также отличия Одесского кинофестиваля, Кинокола, Золотой Дзыги и др.

Фильм рассказывает о Вадиме – скромном звукорежиссере, который то и делает, что создает на заказ различные аудиозаписи. Новое задание, которое может помочь ему эмигрировать в Канаду, быстро становится его новой мечтой. Все, что нужно для этого, – отправиться на родное Закарпатье и записать звуки животных. Казалось бы, путешествие обойдется без курьезов, однако Вадима будет сопровождать его мама, поэтому порция юмора зрителям уже гарантирована.

Главные роли в фильме "Мои мысли тихие" сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер