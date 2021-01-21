Українська комедія "Мої думки тихі" продовжує мандрувати світом. Днями стрічку показали на кінофестивалі у Лос-Анджелесі, про що залюбки розповіла актриса Ірма Вітовська.

"Мої думки тихі" і США

Відомо, що фільм виставила на показ на кінофестивалі Санта-Моніки. Щороку тут презентують нові, інноваційні та привабливі фільми, про що залюбки розповіла в інстаграмі Ірма Вітовська. Актриса додала, що комедія "Мої думки тихі" не тільки зацікавила публіку, але й здобула нагороду у номінації "Найкращий іноземний ігровий фільм".

Дивіться також Фільм "Номери" презентували у мережі: де дивитись стрічку онлайн

"Найкращий міжнародний ігровий фільм" на кінофестивалі в Санта-Моніці! Або просто "вау". Наш фільм показали в Лос-Анджелесі! Звісно, хотілося би написати щось типу "Мої думки тихі" підкорили Голлівуд", але кінофестиваль доволі таки скромний, хоча учасники там серйозні, та іноді дуже відомі", – зазначила Ірма Вітовська.

Актриса додала, що цей кінофестиваль є популярним, а його глядачами не рідко стають навіть американські кіноакадеміки.

"Мої думки тихі": коротко про фільм

Комедія Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" стала справжнім відкриттям у 2019 році. Стрічка об'їхала понад 70 кінофестивалів та зібрала чимало престижних нагород. Зокрема, "Мої думки тихі" отримали спеціальну премію журі Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, а також відзнаки Одеського кінофестивалю, Кіноколо, Золотої Дзиґи та ін.

Фільм розповідає про Вадима – скромного звукорежисера, який те і робить, що створює на замовлення різні аудіозаписи. Нове завдання може допомогти йому емігрувати до Канади, що швидко стає його новою мрією. Все, що потрібно для цього – вирушити на рідне Закарпаття і записати звуки тварин. Здавалось би, мандрівка обійдеться без курйозів, однак Вадима буде супроводжувати його мама, тому порція гумору глядачам вже гарантована.

Головні ролі у фільмі "Мої думки тихі" зіграли Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер