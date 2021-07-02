Эти фильмы стоит посмотреть и тем, у кого дома есть игривое счастье, и тем, кто только хочет завести себе пушистого питомца. Осторожно – ленты из подборки такие милые и жизнеутверждающие, что вы захотите пополнить ряды четырехлапых еще одним любимцем!

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5 душевных фильмов о собаках

1. Белый плен



Рейтинг IMDb: 7,3

Год: 2005

Оригинальное название: Eight Below

Фильм основан на реальной истории, которая произошла в 1958 году с японской экспедицией в Антарктиде: 15 собак остались в упряжке на станции, которую люди были вынуждены покинуть из-за ухудшения погодных условий. Понятно, что выжили не все, но кто-то через 11 месяцев все же вернулся на станцию. Трогательная история о том, что стая собак может быть как семья: они делятся едой, не оставят в беде друг друга, трогательно прижимаются друг к другу, чтобы согреться.

"Белый плен" 2005: смотрите трейлер онлайн

2. Хатико: Самый верный друг

Рейтинг IMDb: 8,1

Год: 2008

Оригинальное название: Hachi: A Dog’s Tale

Еще один фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о собаке породы акита-ину, которая после смерти хозяина ждала его 9 лет, но так и не дождалась. Настоящему Хатико в 1934 году на японской станции Сибуя (то есть фактически в центре Токио) установили бронзовый памятник, который и до сих пор служит символом веры, любви и большой собачьей преданности. Собака не понимает того, что хозяина больше нет и приходит встречать его на вокзал снова и снова. Ее пытаются отдать родственникам, не пускать на вокзал, но, в конце концов, они смирятся и привыкнут к Хатико, который будет вежливо сидеть и все еще ждать своего друга.

"Хатико: Самый верный друг" 2008: смотрите трейлер фильма

3. 101 далматинец

Рейтинг IMDb: 5,7

Год: 1996

Оригинальное название: 101 Dalmatians

Круэлла Де Виль обладает обширной коллекцией мехов и всеми силами старается заполучить мех долматинцев, забавных и милых собак. Эта маниакальная идея приходит к ней именно в тот момент, когда в семействе ее дизайнера Аниты произошло пополнение: очаровательные щенки-долматинцы. Для Круэллы рождение щенков – отличный шанс осуществить задуманное. Эта странная история произошла на Рождество, когда, как известно, происходят чудеса. Именно то время, когда коварная Круэлла может стать бессильной перед миром доброты.

"101 далматинец" 1996: смотрите трейлер фильма

4. Путь домой



Рейтинг IMDb: 6,7

Год: 2019

Оригинальное название: A Dog’s Way Home

Фильм рассказывает о парне-зоозащитнике, который подбирает на улице щенка, называет ее Белла и дарит ей жизнь, полную любви и заботы. Но собака оказывается непоседливой и убегает два раза. И если в первый раз ее находят люди из приюта, то во второй она забегает очень далеко и путешественники заводят ее еще дальше. Теперь Белла должна найти дорогу домой, но по пути ее ждут невероятные приключения: дружба с пумой, снежная лавина и дикая природа.

"Путь домой" 2019: смотрите трейлер онлайн

5. Собачья жизнь

Рейтинг IMDb: 7,2

Год: 2017

Оригинальное название: A Dog’s Purpose

История рассказывает нам о нескольких жизнях одной собаки. Сначала он был мужского пола, и его звали Бейли, после чего пес переродился в другом теле – девочки Бадди. И так его ждет перерождение несколько раз. Для каждого хозяина он становился лучшим другом и делал все возможное для их счастья. Получив новую жизнь, пес понимает, что его хозяином снова стал Итан – парень, который дал ему самые первые впечатления о жизни собаки.

"Собачья жизнь" 2017: смотрите трейлер фильма