Ці фільми варто подивитися і тим, у кого вдома є грайливе щастя, і тим, хто тільки хоче завести собі пухнастого вихованця. Обережно – стрічки з добірки такі милі та життєстверджуючі, що ви захочете поповнити лави чотирилапих ще одним улюбленцем!

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5 душевних фільмів про собак

1. Білий полон



Рейтинг IMDb: 7,3

Рік: 2005

Оригінальна назва: Eight Below

Фільм заснований на реальній історії, яка сталася в 1958 році з японської експедицією в Антарктиді: 15 собак залишилися в упряжці на станції, яку люди були змушені покинути через погіршення погодних умов. Зрозуміло, що вижили не всі, але хтось через 11 місяців все ж повернувся на станцію. Зворушлива історія про те, що зграя собак може бути як сім'я: вони діляться їжею, не залишать в біді один одного, зворушливо пригортаються один до одного, щоб зігрітися.

"Білий полон" 2005: дивіться трейлер онлайн

2. Хатіко: вірний друг



Рейтинг IMDb: 8,1

Рік: 2008

Оригінальна назва: Hachi: A Dog’s Tale

Ще один фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про собаку породи акіта-іну, яка після смерті свого господаря чекала його 9 років, але так і не дочекалася. Справжньому Хатіко в 1934 році на японській станції Сібуя (тобто фактично в центрі Токіо) встановили бронзовий пам'ятник, який і до цього часу служить символом віри, любові та великої собачої відданості. Собака не розуміє того, що господаря більше немає і приходить зустрічати його на вокзал знову й знову. Її намагаються віддати родичам, не пускати на вокзал, але, врешті-решт, вони змиряться і звикнуть до Хатіко, який чемно сидітиме та все ще чекатиме на свого друга.

"Хатіко: вірний друг" 2008: дивіться трейлер фільму

3. 101 далматинець

Рейтинг IMDb: 5,7

Рік: 1996

Оригінальна назва: 101 Dalmatians

Круелла Де Віль володіє великою колекцією хутра і всіма силами намагається роздобути хутро долматинців, кумедних і милих собак. Ця маніакальна ідея приходить до неї саме в той момент, коли в сімействі її дизайнерки Аніти відбулося поповнення: чарівні щенята-долматинці. Для Круелли народження щенят – чудовий шанс здійснити задумане. Ця дивна історія відбулася на Різдво, коли, як відомо, стаються чудеса. Саме той час, коли підступна Круелла може стати безсилою перед світом доброти.

"101 далматинець" 1996: дивіться трейлер фільму

4. Шлях додому



Рейтинг IMDb: 6,7

Рік: 2019

Оригінальна назва: A Dog’s Way Home

Фільм розповідає про хлопця-зоозахисника, який підбирає на вулиці цуценя, називає її Белла і дарує їй життя, повну любові та турботи. Але собака виявляється непосидючою і втікає два рази. І якщо в перший раз її знаходять люди з притулку, то в друге вона забігає дуже далеко і її мандрівники заводять її ще далі. Тепер Белла повинна знайти дорогу додому, але по дорозі на неї чекають неймовірні пригоди: дружба з пумою, снігова лавина і дика природа.

"Шлях додому" 2019: дивіться трейлер онлайн

5. Життя і мета собаки

Рейтинг IMDb: 7,2

Рік: 2017

Оригінальна назва: A Dog’s Purpose

Історія розповідає нам про декілька життів одного собаки. Спочатку він був чоловічої статі, і його звали Бейлі, після чого пес переродився в іншому тілі – дівчинки Бадді. І так на його чекає переродження кілька разів. Для кожного господаря він ставав кращим другом і робив все можливе для їх щастя. Отримавши нове життя, пес розуміє, що його господарем знову став Ітан – хлопець, який дав йому найперші враження про життя собаки.

"Життя та мета собаки" 2017: дивіться трейлер фільму