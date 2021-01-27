Миллионы киноманов в ожидании новых серий "Молодого Морса". По предварительным данным, премьера 8 сезона ленты запланирована на февраль 2021 года. Чего ждать зрителям от продолжения детективного сериала – узнавайте в материале.

Источник: 24 канал

К своей роли в "Молодом Морсе" вернулся актер Шон Эванс, а потому зрителей ждет еще больше запутанных историй инспектора Индевора, показанных в стиле британских исторических сериалов. Точной даты премьеры авторы проекта пока не называют. Ожидается, что новые эпизоды представят в феврале 2021 года.

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Сюжет 8 сезона сериала "Молодой Морс"

С каждым сезоном инспектор Индевор Морс не только профессионально совершенствуется, но и становится все мрачнее. Предполагается, что убийства в Оксфорде продолжатся, а защита женщин будет главной задачей главного героя, о чем намекнул сценарист Рассел Льюис. Также сюжет будет иметь настолько интересные повороты, которые можно будет воспринимать, как отдельные фильмы.

Каждый эпизод можно рассматривать как отдельный фильм, потому что мы подошли к 1970-м как к 3 панелям триптиха или, в музыкальном плане, как к большой опере, которая разворачивается в 3 действиях,

– рассказал он.



Главный герой сериала "Молодой Морс" / Фото Insider

В 7 сезоне "Молодого Морса" показали события 1970-го, потому в новых сериях ожидается упоминание исторических событий, которые произошли в Великобритании на 2 года позже. В частности, речь идет о нефтяном кризисе, отключении электроэнергии, введении 3-дневной рабочей недели и протестах. Продолжится и тема предательства в полиции.

"Это острые ощущения – вступить в новое десятилетие и показать больше историй о не столь молодом сейчас Морсе. Расселу есть что рассказать в новых эпизодах, которые, как мы надеемся, собьют с толку и порадуют поклонников шоу!" – заинтриговал исполнительный продюсер Дэмиен Тиммер.

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На фоне исторических событий Индевор Морс будет пытаться раскрывать запутанное уголовное дело, которое уже стало для молодого инспектора личным. Как известно, сериал является приквелом культового проекта "Инспектор Морс". В отличие от героя, который стал любимцем в 1990-х годах, молодой инспектор не будет иметь такой уверенности и будет переживать за каждую деталь расследования.

Актеры сериала "Молодой Морс"