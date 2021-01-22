Весь світ очікував на 5 сезон "Рівердейлу", адже його автори майстерно підігрівали цікавість публіки до цієї новинки кіно. Прем'єра перших епізодів стрічки відбулась 20 січня 2021 року. Чого чекати від "Рівердейлу 5" та коли запланований вихід всіх серій – дивіться у матеріалі.

"Рівердейл" 5 сезон: сюжет і трейлер

Із 2017 року серіал "Рівердейл" отримав багатотисячну армію прихильників, які ретельно стежать за перебігом сюжету. Тому й майбутні серії 5 сезону привернули чималу увагу мережі, повідомляє 24 канал.

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У першому епізоді глядачі побачать довгоочікуваний випускний бал. Головні герої з острахом та цікавістю чекали на цей день.



"Рівердейл" 5 сезон / Фото Den Of Geek

Після завершення навчання дороги головних героїв розійдуться. Чи продовжаться вбивства та чи залишаться вони у місті – залишалось у таємниці. Окрім цього, до останнього трималась в секреті інформація про часовий стрибок. Тепер же актор Кей Джей Апа розповів EW, що автори "Рівердейлу" таки включили це у сценарій 5 сезону.

"Арчі був зарахований в армію після закінчення навчання, і коли він повертається, після всього цього часу в армії, він виявляє, що місто знаходиться на межі перетворення в місто-привид. Він повернувся і побачив, що Рівердейл в значній мірі перетворився в л*йно, і він такий: "Я ні за що не дозволю цьому статися". Тому він лякає всю команду, і вони придумують способи відродити місто, і найкращий спосіб зробити це – через школу Рівердейл", – розкрив деталі сюжету Кей Джей Апа.

"Рівердейл" 5 сезон: дивіться трейлер

Актори 5 сезону серіалу "Рівердейл"

У нових серіях "Рівердейлу" можна буде побачити головних зірок проєкту:

Кей Джей Апа – Арчі Ендрюс

Лілі Рейнхарт – Бетті Купер

Каміла Мендес – Вероніка Лодж

Марісоль Ніколс – Герміон Лодж

Коул Спроус – Форсайт Пенделтон Джонс III

Меделін Петш – Шеріл Блоссом

Ешлі Мюррей – Джозі МакКой

Медхен Емік – Еліс Купер

Кейсі Котт – Кевін Келлер

Чарльз Мелтон – Реджі Мантла

Ванесса Морган – Тоні Топаз

Дати виходу серій "Рівердейлу 5"

Через пандемію коронавірусу зйомки 5 сезону "Рівердейлу" припинялись та переносились. Прем'єра стрічки відбулась 20 січня в США, та 21 – в інших країнах світу. Сезон складатиметься з 22 серій.

Графік виходу серій 5 сезону "Рівердейлу"