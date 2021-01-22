Сериал "Ривердейл": премьера 5 сезона и даты выхода серий
Весь мир ожидал 5 сезон "Ривердейла", ведь его авторы мастерски подогревали интерес публики к этой новинке кино. Премьера первых эпизодов ленты состоялась 20 января 2021 года. Чего ждать от "Ривердейла 5" и когда запланирован выход всех серий – смотрите в материале.
"Ривердэйл" 5 сезон: сюжет и трейлер
С 2017 года сериал "Ривердэйл" получил многотысячную армию поклонников, которые тщательно следят за ходом сюжета. Поэтому и предстоящие серии 5 сезона привлекли немалое внимание сети, сообщает 24 канал.
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В первом эпизоде зрители увидят долгожданный выпускной бал. Главные герои со страхом и любопытством ждали этот день.
"Ривердэйл" 5 сезон / Фото Den Of Geek
После завершения обучения дороги главных героев разойдутся. Продолжатся убийства и останутся ли они в городе – оставалось в тайне. Кроме этого, до последнего держалась в секрете информация о временном скачке. Теперь же актер Кей Джей Апа рассказал EW, что авторы "Ривердэйла" таки включили это в сценарий 5 сезона.
"Арчи был зачислен в армию после окончания учебы, и когда он возвращается, после всего этого времени в армии, он обнаруживает, что город находится на грани превращения в город-призрак. Он повернулся и увидел, что Ривердэйл в значительной степени превратился в дер*мо, и он такой: "Я ни за что не позволю этому случиться". Поэтому он пугает всю команду, и они придумывают способы возродить город, и лучший способ сделать это – через школу Ривердэйл", – раскрыл детали сюжета Кей Джей Апа.
"Ривердэйл" 5 сезон: смотрите трейлер
Актеры 5 сезона сериала "Ривердэйл"
В новых сериях "Ривердэйла" можно будет увидеть главных звезд проекта:
- Кей Джей Апа – Арчи Эндрюс
- Лили Рейнхарт – Бетти Купер
- Камила Мендес – Вероника Лодж
- Марисоль Николс – Гермион Лодж
- Коул Спроус – Форсайт Пенделтон Джонс III
- Мэделин Петш – Черил Блоссом
- Эшли Мюррей – Джози МакКой
- Медхен Эмик – Элис Купер
- Кейси Котт – Кевин Келлер
- Чарльз Мелтон – Реджи Мантла
- Ванесса Морган – Тони Топаз
Даты выхода серий "Ривердэйла 5"
Из-за пандемии коронавируса съемки 5 сезона "Ривердэйла" прекращались и переносились. Премьера ленты состоялась 20 января в США и 21 – в других странах мира. Сезон будет состоять из 22 серий.
График выхода серий 5 сезона " Ривердэйла"
- 1 серия – 21 января
- 2 серия – 28 января
- 3 Серия – 4 февраля
- 4 серия – 11 февраля
- 5 серия – 18 февраля
- 6 серия – 25 февраля
- 7 – 22 серии – весна 2021 года (конкретные даты пока неизвестны)
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