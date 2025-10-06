Поэтому зрители чувствуют их энергетику даже сквозь экран. В материале Кино 24 рассказываем о молодом поколении украинских актеров, которые стоят внимания зрителей.

Арина Бочарова

Арина Бочарова – одна из ярких представительниц молодого украинского кинематографа. Она стала главной актрисой будущего фильма "Мавка. Настоящий миф".

Арина учится в ЛНУ имени Ивана Франко и играет в театре Курбаса. Эта лента стала для нее дебютом в большом кино.

Сама актриса признается, что восхищается своими ровесниками и считает молодых представителей кинематографа настоящим новым дыханием в мире актерства.

Олеся Надеева

Еще одна молодая украинская актриса, которая стала настоящим открытием – это Олеся Надеева. Она сыграла главную роль в 16-серийном украинском сериале "Обратное направление". Эта лента покорила сердца украинцев и стала одним из самых успешных украинских сериалов современности.

Роль в сериале "Обратное направление" также была дебютной для Олеси Надеевой и точно стала ярким стартом в кинокарьере.

Иван Довженко

Талантливый, харизматичный и невероятно красивый Иван Довженко также активно работает над своей карьерой. В частности, он сыграл одну из ролей во втором сезоне украинского сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Также Иван стал партнером Арины Бочаровой и сыграл одну из главных ролей в фильме "Мавка. Настоящий миф".

Обе премьеры еще до сих пор не состоялись, однако зрители уже в восторге от фотографий, которые можно увидеть в соцсетях.

Есть еще немало других молодых украинских артистов, которые действительно стоят большой сцены и лучших ролей.