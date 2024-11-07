Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание ListChallenges. Настоящим триумфатором стал обладатель премии Оскар, легенда киноиндустрии, актер и режиссер, получивший признание за ряд культовых ролей – Морган Фримен.

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Кто стал лучшим актером всех времен

Моргану Фримену удалось набрать наибольшее количество голосов. Среди его знаковых фильмов – "Побег из Шоушенка", "Красиво уйти", "Малышка на миллион долларов", а также множество других кинематографических шедевров, которые закрепили за ним статус одного из самых любимых актеров современности.

Согласно результатам голосования, Морган Фримен, которому уже исполнилось 87 лет, собрал больше всего голосов среди всех – 133, что позволило ему признано стать лучшим актером всех времен.

Серебро в рейтинге лучших актеров всех времен получил канадский актер Киану Ривз, который завоевал всемирную известность благодаря своим ролям в культовых фильмах, таких как "Матрица" и "Джон Уик". Его харизма, богатый внутренний мир персонажей и непревзойденное мастерство в исполнении экшн-сцен принесли ему признание как среди критиков, так и среди многочисленных поклонников.

Третье место занял Джонни Депп – еще одна знаковая фигура в мире кинематографа. Известен своими ролями в таких легендарных фильмах, как "Пираты Карибского моря", "Алиса в Стране чудес" и другими проектами. Его способность перевоплощаться в самых разнообразных персонажей принесла ему огромную популярность и любовь зрителей по всему миру, что позволило ему попасть в тройку лучших.

Однако, несмотря на высокую популярность и значительный вклад в мир кино, не все звезды, которые принимали участие в голосовании, смогли попасть в верхние строчки рейтинга. В частности, много знаменитостей, которые могли бы претендовать на высшие позиции, остались значительно позади. Среди них – Брюс Уиллис, Хью Джекман, Леонардо Ди Каприо, Лиам Нисон, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталоне и другие. Все эти актеры имеют огромное количество поклонников, однако им не удалось набрать достаточно голосов, чтобы попасть в число лидеров.

В общем, в голосовании приняли участие 150 актеров. Стоит отметить, что последнее место в рейтинге досталось Стивену Сигалу, который получил известность не только своими ролями в боевиках, но и своей политической позицией, в частности из-за поддержки политики российского президента Путина.