Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання ListChallenges. Справжнім тріумфатором став володар премії Оскар, легенда кіноіндустрії, актор та режисер, який отримав визнання за низку культових ролей – Морган Фрімен.

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Хто став найкращим актором усіх часів

Моргану Фрімену вдалося набрати найбільшу кількість голосів. Серед його знакових фільмів – "Втеча з Шоушенка", "Красиво піти", "Крихітка на мільйон доларів", а також безліч інших кінематографічних шедеврів, які закріпили за ним статус одного з найбільш улюблених акторів сучасності.

Згідно з результатами голосування, Морган Фрімен, якому вже виповнилося 87 років, зібрав найбільше голосів серед усіх – 133, що дозволило йому визнано стати найкращим актором всіх часів.

Срібло в рейтингу найкращих акторів всіх часів отримав канадський актор Кіану Рівз, який завоював всесвітню популярність завдяки своїм ролям у культових фільмах, таких як "Матриця" та "Джон Уік". Його харизма, багатий внутрішній світ персонажів і неперевершена майстерність у виконанні екшн-сцен принесли йому визнання як серед критиків, так і серед численних шанувальників.

Третє місце зайняв Джонні Депп – ще одна знакова фігура у світі кінематографа. Відомий своїми ролями у таких легендарних фільмах, як "Пірати Карибського моря", "Аліса в Країні чудес" та іншими проєктами. Його здатність перевтілюватися в найрізноманітніших персонажів принесла йому величезну популярність і любов глядачів по всьому світу, що дозволило йому потрапити до трійки найкращих.

Проте, попри високу популярність та значний внесок у світ кіно, не всі зірки, які брали участь у голосуванні, змогли потрапити до верхніх рядків рейтингу. Зокрема, багато знаменитостей, які могли б претендувати на вищі позиції, залишилися значно позаду. Серед них – Брюс Вілліс, Г'ю Джекман, Леонардо Ді Капріо, Ліам Нісон, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталоне та інші. Усі ці актори мають величезну кількість шанувальників, проте їм не вдалося набрати достатньо голосів, щоб потрапити до числа лідерів.

Загалом, у голосуванні взяли участь 150 акторів. Варто зазначити, що останнє місце у рейтингу дісталося Стівену Сіґалу, який здобув популярність не лише своїми ролями у бойовиках, а й своєю політичною позицією, зокрема через підтримку політики російського президента Путіна.