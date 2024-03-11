Режиссер стал единственным представителем команды фильма, который позировал фотографам, сообщает Кино 24.

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Мстислав Чернов приехал на Оскар-2024

Фильм "20 дней в Мариуполе" претендует на победу в номинации "Лучший документальный фильм". Мстислав Чернов лично приехал в Лос-Анджелес, чтобы в очередной раз привлечь внимание мира к тем зверствам, которые творят россияне в Украине.

На красной дорожке премии режиссер появился в total black образе.



Мстислав Чернов на красной дорожке Оскара-2024 / Фото Getty Images

"20 дней в Мариуполе" является лидером букмекеров

Недавно документальная лента украинских журналистов получила престижную британскую кинопремию BAFTA. Именно "20 дней в Мариуполе" букмекеры прогнозируют победу и на Оскаре.

В фильме показано 20 дней из жизни Мариуполя в феврале и марте 2022 года, когда город попал в осаду. Журналисты до последнего оставались в блокаде, чтобы документировать преступления, совершаемые Россией.

Накануне кинопремии лично с режиссером Мстиславом Черновым пообщался Владимир Зеленский. Президент поздравил режиссера с получением награды от Гильдии режиссеров США, вручением премии BAFTA и номинацией на нынешний Оскар.