Режисер став єдиним представником команди фільму, який позував фотографам, повідомляє Кіно 24.

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Мстислав Чернов приїхав на Оскар-2024

Фільм "20 днів у Маріуполі" претендує на перемогу у номінації "Найкращий документальний фільм". Мстислав Чернов особисто приїхав до Лос-Анджелеса, щоб вкотре привернути увагу світу до тих звірств, які творять росіяни в Україні.

На червоній доріжці премії режисер з'явився у total black образі.



Мстислав Чернов на червоній доріжці Оскара-2024 / Фото Getty Images

"20 днів у Маріуполі" є лідером букмекерів

Нещодавно документальна стрічка українських журналістів отримала престижну британську кінопремію BAFTA. Саме "20 дні у Маріуполі" букмекери прогнозують перемогу й на Оскарі.

У фільмі показано 20 днів з життя Маріуполя у лютому та березні 2022 року, коли місто потрапило в облогу. Журналісти до останнього залишалися в блокаді, щоб документувати злочини, що вчиняє Росія.

Напередодні кінопремії особисто з режисером Мстиславом Черновим поспілкувався Володимир Зеленський. Президент привітав режисера з отриманням нагороди від Гільдії режисерів США, врученням премії BAFTA та номінацією на цьогорічний Оскар.