Режиссер оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе" получил специальное разрешение для съемки этих переговоров. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм Мстислава Чернова.

Мстислав Чернов присутствовал на встрече Зеленского и Трампа: что известно

Оскароносный украинский режиссер Мстислав Чернов опубликовал сторис в инстаграм, на которой его можно заметить возле Белого дома.



Мстислав Чернов на встрече Зеленского и Трампа / Сторис режиссера

Дело в том, что Чернов получил эксклюзивный доступ для съемки в Овальном кабинете. Об этом сообщила украинская журналистка Ирина Голиздра.

За президентом Зеленским, слева, можно заметить Мстислава Чернова – режиссера документального фильма "20 дней в Мариуполе", который получил Оскар. Он работает над новым проектом – документальной лентой о переговорах, завершения войны,

– написала Ирина.

По ее словам, Чернов снимает новый проект, который будет посвящен завершению войны России с Украиной. Правда, сам режиссер пока не комментирует своих действий и не раздает подробностей относительно будущего документального фильма.