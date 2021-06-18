Над мультфильмом "Лука" работали авторы ленты "Душа". Напомним, что анимация на премии Оскар-2021 победила в двух номинациях: "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая музыка к фильму".

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Сюжет мультфильма "Лука"

Лука – необычный мальчик. Он живет в море, имеет чешую и хвост, люди часто называют таких созданий морскими монстрами. Больше времени он под водой, однако, время от времени выбирается на поверхность воды, чтобы наблюдать за людьми, которых в лукавом мире называют сухомонстрами.

Однажды Лука встречает Альберто. Он тоже морской житель, но легко освоился в человеческом мире и заценил его. Ребята становятся друзьями и работают над общей целью – получить мопед "Веспа", чтобы заглянуть в мир побольше в поисках приключений и впечатлений. Это не так легко им сделать, как казалось.

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Почему стоит глянуть мультфильм "Лука": 7 причин

События анимации "Лука" разворачиваются на живописном побережье Итальянской Ривьеры.

Зрителю предлагают историю о взрослении мальчика. Жизнь его наполнена мороженым, пастой и бесконечными поездками на скутере. Главный герой Лука делит свои приключения со своим новым лучшим другом, но вдруг развлечениям и веселью грозит скрытый очень глубоко секрет: морские чудовища из другого мира, которые живут прямо под поверхностью воды. Их ждут захватывающие приключения и удивительные новые впечатления.



Кадр из мультфильма "Лука" / Фото Кинориум​

Это полнометражный дебют Энрико Казароза.

Он работает в Pixar уже много лет, но за все время снял лишь короткометражную анимацию "Луна" – поэтическую сказку тоже с итальянским привкусом.

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Удивительный мир приключений, дружба и морские обитатели.

Фисташковое мороженое, море, солнце, пляж, паста, удивительные приключения, взросление и нахмуренный котик – звучит неплохо, не так ли? Если вы соскучились по таким летним моментам – эта картина для вас. Disney и Pixar побеспокоились о том, чтобы удивить вас и смотивировать на незабываемый отдых!



Кадр из мультфильма "Лука" / Фото Кинориум

Юмористические реплики, шутки, забавные выражения.

Украинскому дубляжу – отдельный почет за эффектное озвучивание. В мультике наталкиваемся на шутки как для взрослых, так и для детей. Юмор действительно понятен и иногда даже очень мил. А изюминкой стало то, что создателям мультика удалось сохранить настоящий итальянский колорит и звучание, добавив к нему украинского перца!



Кадр из мультфильма "Лука" / Фото Кинориум

Во время просмотра такой итальянской сказки – вы точно расслабитесь.

Так, "Лука" не поднимает супер философских тем, как это, например, мы прослеживали в "Душе". Впрочем, здесь все значительно проще. В центре сюжета – настоящая дружба. Как быть собой? (вечный вопрос) как быть с теми, кто считает тебя врагом? Почему в мире царит предательство? Как мечты становятся реальностью? И ответ на них вы найдете в мультике. Лента чрезвычайно теплая и радостная. И дополняет картину необычайная музыка. Авторы проекта однозначно постарались и словно музыкой рассказывают нам, как звучит настоящая Италия.



Кадр из мультфильма "Лука" / Фото Кинориум

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Мультик учит нас оставаться искренними, добрыми и светлыми.

Без таких человеческих черт действительно, нам трудно жить. Так что улыбайтесь, мечтайте, отвечайте на все свои внутренние вопросы, как это делали в красочной анимации двое настоящих друзей – Лука и Альберто.



Кадр из мультфильма "Лука" / Фото Кинориум

Этот мультик особенный, ведь отличается от других прекрасной прорисовкой.

К мягким шевелюрам морских обитателей так и хочется прикоснуться, на живописных итальянских домиках прорисован каждый оттенок, что подчеркивает старину и его неповторимую подлинность.



Кадр из мультфильма "Лука" / Фото Кинориум

Отзывы критиков на мультфильм "Лука"

На Rotten Tomatoes мультфильм получил неплохой показатель – 91% среди критиков, и оценку 92% от зрителей. Также ленту уже прокомментировали более ста топовых кинокритиков и более 50 положительных отзывов от поклонников.

Мы отобрали несколько комментариев, чтобы еще больше раскрыть вам особенность мультика:

Билл Гудикунц,Arizona Republic: "Да, возможно, это не шедевр, но "Лука" выглядит очень веселым и замечательным";

Дана Стивенс, Slate: "Летний семейный фильм может быть даже хуже этого, который показывает настоящую дружбу";

Алонсо Дуральде, TheWrap: " Сладкий и трогательный , который показывает, как двое незнакомцев за лето могут стать хорошими друзьями и эта дружба может продолжаться!";

, который показывает, как двое незнакомцев за лето могут стать хорошими друзьями и эта дружба может продолжаться!"; Ричард Ропер, Chicago Sun-Times: "Режиссер Энрико Казароза дебютирует здесь в полнометражном фильме. Он и огромная анимационная армия Pixar создали замечательную и прекрасную фантазию о взрослении ";

"; Джастин Чанг, Los Angeles Times: "Лука" – велик во всех смыслах. Это экраны стали маленькими" ;

; Кларисс Логри, Independent (UK): "Лука" – замечательный, как нежная песня лета и детства, проведенного с загорелыми носами и мозолистыми пальцами, а также дружба, которая помогла нам узнать, кто мы есть";

и детства, проведенного с загорелыми носами и мозолистыми пальцами, а также дружба, которая помогла нам узнать, кто мы есть"; Кейт Уотсон, Slant Magazine: "Самая интимная и непринужденная работа Pixar со времен Рататуй ощущается, как возвращение к одной из безумных саг Марка Твена".

Плавайте вместе с актерским составом и режиссерами #PixarLuca у голубого ковра для фильма, – так создатели мультфильма откликнулись в твиттере накануне премьеры.