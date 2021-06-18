Над мультфільмом "Лука" працювали автори стрічки "Душа". Нагадаємо, що анімація на премії Оскар-2021 перемогла у двох номінаціях: "Найкращий анімаційний фільм" та "Найкраща музика до фільму".

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Сюжет мультфільму "Лука"

Лука – незвичайний хлопчик. Він живе у морі, має луску та хвіст, люди часто називають таких створінь морськими монстрами. Більше часу він під водою, однак, час від часу вибирається на поверхню води, щоб спостерігати за людьми, яких у Луковому світі називають сухомонстрами.

Одного разу Лука зустрічає Альберто. Він теж морський житель, але легко освоївся у людському світі і зацінив його. Хлопці стають друзями і працюють над спільною метою – здобути мопед "Веспа", аби майнути у світ за очі у пошуках пригод і вражень. Це не так легко їм зробити, як здавалося.

"Лука" 2021 від Disney та Pixar: дивитись трейлер

Чому варто глянути мультфільм "Лука": 7 причин

Події анімації "Лука" розгортаються на мальовничому узбережжі італійської Рів’єри.

Глядачеві пропонують історію про дорослішання хлопчика. Життя його наповнене морозивом, пастою та нескінченними поїздками на скутері. Головний герой Лука ділить свої пригоди зі своїм новим найкращим другом, але раптом розвагам та веселощам загрожує схований дуже глибоко секрет: морські страховиська з іншого світу, які живуть просто під поверхнею води. На них чекають захопливі пригоди та дивовижні нові враження.



Кадр з мультфільму "Лука" / Фото Кіноріум

Це повнометражний дебют Енріко Казароза.

Він працює в Pixar вже багато років, але за весь час зняв лише короткометражну анімацію "Місяць" – поетичну казку теж з італійським присмаком.

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Дивовижний світ пригод, дружба та морські мешканці.

Фісташкове морозиво, море, сонце, пляж, паста, дивовижні пригоди, дорослішання і набурмосений котик – звучить непогано, чи не так? Якщо ви скучили за такими літніми моментами – ця картина для вас. Disney і Pixar потурбувалися про те, щоб здивувати вас і змотивувати на незабутній відпочинок!



Кадр з мультфільму "Лука" / Фото Кіноріум

Гумористичні репліки, жарти, кумедні вислови.

Українському дубляжу – окрема шана за ефектне озвучування. В мультику натрапляємо на жарти як для дорослих, так і для діток. Гумор направду зрозумілий і інколи навіть дуже милий. А родзинкою стало те, що творцям мультика вдалося зберегли справжній італійські колорит та звучання, додавши до нього українського перцю!



Кадр з мультфільму "Лука" / Фото Кіноріум

Під час перегляду такої італійської казки – ви точно розслабитеся.

Так, "Лука" не підіймає супер філософських тем, як це, наприклад, ми простежували у "Душі". Втім, тут все значно простіше. В центрі сюжету – справжня дружба. Як бути собою? (вічне питання) Як бути з тими, хто вважає тебе ворогом? Чому у світі панує зрада? Як мрії стають реальністю? І відповідь на них – ви знайдете у мультику. Стрічка надзвичайно тепла і радісна. І доповнює картину надзвичайна музика. Автори проєкту однозначно постаралися і наче музикою розповідають нам, як звучить справжня Італія.



Кадр з мультфільму "Лука" / Фото Кіноріум

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Мультик вчить нас залишатися щирими, добрими та світлими.

Без таких людських рис, направду, нам важко жити. Отож посміхайтеся, мрійте, відповідайте на всі свої внутрішні питання, як це робили у барвистій анімації двоє справжніх друзів – Лука та Альберто.



Кадр з мультфільму "Лука" / Фото Кіноріум

Цей мультик особливий, адже відрізняється від інших прекрасним малюванням.

До м’яких шевелюр морських мешканців так і хочеться доторкнутися, на мальовничих італійських хатинках промальований кожен відтінок, що підкреслює старовину і його неповторну справжність.



Кадр з мультфільму "Лука" / Фото Кіноріум

Відгуки критиків на мультфільм "Лука"

На Rotten Tomatoes мультфільм отримав непоганий показник – 91% серед критиків, та оцінку 92% від глядачів. Також стрічку вже прокоментували понад ста топових кінокритиків й більше за 50 схвальних відгуків від шанувальників.

Ми відібрали декілька коментарів, щоб ще більше розкрити вам особливість мультику:

Білл Гудикунц, Arizona Republic: "Так, можливо, це не шедевр, але "Лука" виглядає дуже веселим та чудовим";

Дана Стівенс, Slate: "Літній сімейний фільм може бути навіть гірше цього, який показує справжню дружбу";

Алонсо Дуральде, TheWrap: " Солодкий і зворушливий , який показує, як двоє незнайомців за літо можуть стати хорошими друзями і ця дружба може тривати!";

, який показує, як двоє незнайомців за літо можуть стати хорошими друзями і ця дружба може тривати!"; Річард Ропер, Chicago Sun-Times: "Режисер Енріко Казароза дебютує тут в повнометражному фільмі. Він й величезна анімаційна армія Pixar створили чудову і прекрасну фантазію про дорослішання ";

"; Джастін Чанг, Los Angeles Times: "Лука" – великий у всіх сенсах. Це екрани стали маленькими" ;

; Кларісс Логрі, Independent (UK): "Лука" – чудовий, як ніжна пісня літа й дитинства, проведеного із засмаглими носами і мозолястими пальцями, а також дружбу, яка допомогла нам дізнатися, хто ми є";

й дитинства, проведеного із засмаглими носами і мозолястими пальцями, а також дружбу, яка допомогла нам дізнатися, хто ми є"; Кейт Вотсон, Slant Magazine: "Найінтимніша й невимушена робота Pixar з часів Рататуй Відчувається, як повернення до однієї із божевільних саг Марка Твена".

Плавайте разом з акторським складом та режисерами #PixarLuca біля блакитного килима для фільму, – так творці мультфільму відгукнулися у твіттері напередодні прем’єри.