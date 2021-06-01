До Дня захисту дітей, яке ми відзначаємо 1 червня, редакція Кіно 24 пропонує вам повернути відчуття щасливого безтурботного дитинства за переглядом найпопулярніших мультиків з минулого!
До теми Вітаємо з Днем захисту дітей: чудові картинки-привітання зі святом
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"Чіп і Дейл поспішають на допомогу"
Анімаційний серіал Джона Кімболла про Чіпа та Дейла – милих й чарівних бурундучків, які постійно стикаються із захопливими пригодами! Вони разом зі своїми друзями: Пружинкою, Сирогризом та Ґедзиком стають справжніми детективами. Ми впевнені, що цей мультсеріал дивився кожен і надихався тим, як маленькі шустрики знаходили вихід з будь-якої ситуації.
Сиквелом цього мультсеріалу є "Чіп і Дейл", а приквелом "Том і Джеррі". У 2021 році Тім Сторі випустив фільм "Том і Джеррі", який сподобається усім шанувальникам веселих пригод про кота та мишу, які невгамовно полюють один на одного та потрапляють у кумедні ситуації.
"Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички" 1989-1990: дивіться відео
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"Флінстоуни"
Комедійний мультсеріал, створений Вільямом Ганною та Джозефом Барберою, розповідає про життя Фреда Флінстоуна та його родини, яка проживає в Бедроку у гротескній кам'яній добі.
У 1994 році Брайан Лівант зняв однойменний фільм за мотивами мультсеріалу.
"Флінстоуни" 1960-1966: дивіться відео
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"Черепашки-ніндзя"
Черепашки-мутанти Леонардо, Донателло, Рафаель і Мікеланджело з допомогою їх наставника, щура-мутанта Сплінтера, який у минулому був майстром ніндзя, та з репортеркою Ейпріл О'Ніл борються зі злом.
"Черепашки-ніндзя" 1987–1996: дивіться трейлер
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"Качині історії"
Американський анімаційний телесеріал студії Волта Діснея, заснований на коміксах Карла Баркса. Головний герой, багатій і скнара Скрудж Макдак, ніяк не може не потрапляти в неприємності. На допомогу йому приходять Біллі, Віллі і Діллі, яких йому на піклування залишив Дональд Дак.
Перезапуском мультика 1987 року стала картина 2017 року "Качині історії", що складається з трьох сезонів.
"Качині історії" 1960-1966: дивіться онлайн
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"Король-лев: Тімон і Пумба"
Сиквели: "Король Лев 2: Гордість Сімби" (1998), "Король Лев 3: Хакуна матата" (2004). Приквел: "Король Лев" (1994).
"Король-лев: Тімон і Пумба" 1995-1998: дивіться відео
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"Нові пригоди Вінні-Пуха"
Мультсеріал про пригоди надзвичайно милого Вінні-Пуха. З 1991 року до 2012 мультсеріал мав безліч продовжень, зокрема, у 2009 році з’явився мультфільм "Мої друзі Тигруля і Вінні: Мюзикл чарівного лісу", а у 2012 – "Казки про дружбу з Вінні-Пухом".
Як Вінні з Тигриком вчилися читати: дивіться відео
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"Русалонька"
28-й мультфільм, знятий на студії Волта Діснея за мотивами твору Ганса Крістіана Андерсена. Барвистий мультфільм про русалоньку Аріель, якій дуже цікаво, як люди живуть на суші. ЇЇ мрія – дізнатися, як це – танцювати і ходити по землі. Але батько Русалоньки не в захваті від бажань доньки.
Приквели мультфільму: "Русалонька: Початок історії Аріель" (2008), "Русалонька" (мультсеріал, 1992-1993). У 2000 році зняли останній мультфільм за сюжетом з циклу "Русалонька".
"Русалонька" 1989: уривок з мультфільму
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"Злюки бобри"
Батьки виселяють братів-бобрів з будинку – і ось: вони мусять почати самостійне нове життя. Вони збудували будинок біля озера, але труднощів на їхньому шляху дуже багато. Будь-якої хвилини у них щось може трапитися, проте бобри дуже імпульсивні – вони справжні злюки!
"Злюки бобри" 1997-2001: дивіться уривок з мультсеріалу
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"Невгамовні"
Спостерігати за світом карапузів – справжнє щастя! Компанія малюків тусується у великому домі, вони розважаються, плачуть, мають свої страхи і труднощі.
У 2021 році студія Paramount+ випустила мультсеріал "Невгамовні" за мотивами, власне, стрічки 1991 року.
"Невгамовні" 1991-2004: дивіться відео
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"Телепузики"
Мультсеріал про телепузиків – чотирьох персонажів: людиноподібних плюшевих істот, з антенами на головах і телеекранами на животі. Автори ідеї – Енн Вуд і Енді Девенпорт.
"Телепузики" 1997-2001: дивіться трейлер