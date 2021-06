Редакція Кіно 24 підібрала мультфільми на різні самки. Єдине, що об'єднує усі ці історії: це той факт, що вони залишаться приємним спогадом у вашому серці, незалежно від віку. Рекомендуємо переглядати усією сім'єю, за умови постійних затишних обіймів!

1. Секрети домашніх тварин 2

Рік: 2019

Оригінальна назва: The Secret Life of Pets 2

Коли господарі головного героя пса Макса йдуть на роботу, квартира наповнюється собаками та кішками, а також іншими домашніми улюбленцями, які проживають по сусідству. Деякі з них слухають музику, інші просто спілкуються. І все було б мирно і добре, якби не банда котів, яка псує спокій усім навколо своєю секретною діяльністю.

"Секрети домашніх тварин 2" 2019: дивіться трейлер онлайн

2. Мітчелли супроти машин / Підключені

Рік: 2021

Оригінальна назва: The Mitchells vs. The Machines

Науково-фантастична анімаційна комедія для усієї родини про невдалий сімейний відпочинок та порятунок світу від апокаліпсису. За сюжетом, родина Мітчелл переживає кризу у стосунках. Вони планують спільний сімейний відпочинок, який їм необхідно провести разом. Адже донька Кеті невдовзі відправиться навчатись до коледжу. Сім'я виїжджає на природу. Щоправда в цей час у світі починається справжня революція машин, а Мітчеллам замість відпочинку доведеться долучитись до нерівного протистояння із бунтівними комп’ютерами!

"Мітчелли проти машин" 2021: дивіться трейлер онлайн

3. Нарешті вдома

Рік: 2015

Оригінальна назва: Almost Home

Історія про інопланетну расу бувів під керівництвом рішучого і майже завжди відважного капітана Смека. Вони шукають планету, яка могла б стати для них новим будинком. Рідні простори їм довелося покинути через ворогів, які почали їх переслідувати. Аж ось на горизонті бувам трапилась куля блакитного кольору і на вигляд цілком придатна для життя, тільки от назва якась дивна – Земля. Але, захопивши Землю, раса прибульців тут же починає займатися її доброустроєм та реорганізацією на "благо" людям. Хто б міг подумати, що боягуз-був Ох подружиться з дівчинкою, яка шукає свою маму і навіть допоможе її знайти. Але ж чому бувам потрібно постійно втікати? Можливо, тут прихована історія про щось набагато серйозніше, аніж помста – адже так важливо бути усією сім'єю поруч...

"Нарешті вдома" 2015: дивіться трейлер онлайн

4. Панда Кунг-Фу

Рік: 2008

Оригінальна назва: Kung-Fu Panda

Мешканцям Долини Світу загрожує загроза – безжалісний майстер Тай Лунг, що прийшов помститися за свою невдалу долю. Зупинити такого лютого звіра може лише єдиний обраний, якого кличуть "Воїном дракона". Цим "щасливцем" виявиться панда По. Історія про дружбу, наставництво, пригоди та перемогу добра.

"Панда Кунг-Фу" 2008: дивіться трейлер онлайн

5. Як приборкати дракона

Рік: 2010

Оригінальна назва: How to Train Your Dragon

Гіккуп Хоррендус Хеддок Третій, або Ікінг – спадкоємець легендарної династії славних вікінгів. Але хлопець ні разу не проявив власну відвагу. Та й узагалі не дуже розуміє, для чого потрібне це споконвічне полювання на драконів. Але він все одно повинен довести своєму татові, що він справжній вікінг: що він має задатки та силу. Ікінг задумує вбивство дракона, якого ніхто ніколи не зміг піймати, і вирушає на його пошуки. Та знайти йому доводиться лише беззахисне та беззубе дитя дракона. Вони об'єднують власні сили з єдиною метою – довести усім, що життя в мирі може бути плодючішим, аніж у війні.

"Як приборкати дракона" 2010: дивіться трейлер онлайн

6. Мандрівний замок Гаула

Рік: 2004

Оригінальна назва: Hauru no Ugoku Shiro

Дія фільму відбувається у казковому світі, що нагадує Європу 19-го сторіччя, де магія існує поруч із технічним прогресом. Скромне життя сирітки-капелюшниці Софі повністю змінилося, коли в околицях міста з'явився ходячий замок таємничого чарівника. Події мультфільму стають гостроцікавими, коли ревнива Відьма з Пустища віднімає у дівчини красу та молодість, перетворюючи її у бабусю з молодою душею. Дівчина відправляється на пошуки Відьми, щоб зняти закляття. Пригоди, які трапляються у неї на шляху змушують її залишитися жити в дивному будинку з господарем та іншими мешканцями гігантської споруди на курячих ніжках. Але з часом з'ясовується, що закляття лежить і на всіх мешканців замку. І ці закляття пов'язані, як шматочки мозаїки…

"Мандрівний замок Гаула" 2004: дивіться трейлер онлайн