Кино 24 собрало мультфильмы, которые способны перенести зрителя в детство. Это не просто анимационные истории, а настоящие порталы в период, где царит добро, любовь, дружба и даже магия.

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"101 далматинец" (1961)

Мультфильм рассказывает о Роджере и Аните, которые познакомились благодаря своим собакам-далматинцам. Скоро их дом пополняется еще пятнадцатью щенками. Однако вдруг появляется безжалостная Круэлла, которая похищает собак для своей прихоти. Эта классическая история Disney уже много десятилетий остается любимой для детей и взрослых.

"101 далматинец": смотрите трейлер онлайн

"Русалочка" (1989)

Экранизация сказки Ганса Кристиана Андерсена рассказывает историю русалочки Ариэль, которая пожелала стать человеком после того, как влюбилась в смертного. Яркий подводный мир, незабываемые песни и увлекательный сюжет переносят в детские воспоминания и заставляют поверить в магию.

"Русалочка": смотрите трейлер онлайн

"Похождения императора" (2000)

Один из самых смешных мультфильмов Disney рассказывает историю капризного и избалованного императора Куско, которого после очередной прихоти превращают в ламу. Чтобы снять проклятие, герой должен пересмотреть свои взгляды на жизнь. Остроумные шутки и харизматичные персонажи делают этот мультфильм отличным выбором для просмотра.

"Похождения императора": смотрите трейлер онлайн

"Тигриное кино" (2000)

Трогательная история об одном из самых любимых персонажей из "Винни-Пуха" - Тигрике. Пока все жители леса готовится к зиме, Тигрик только мешает зверушкам. Поэтому сердитый Кролик предлагает ему поселиться среди тигров. Так Тигренок отправляется на поиски своей семьи, но в конце концов понимает, кто его настоящая семья. Этот мультфильм возвращает в детский мир мечтаний и приключений.

"Тигриное кино": смотрите трейлер онлайн

"Ледниковый период" (2002)

События мультфильма происходят 20 тысяч лет назад, во время наступления ледникового периода. Животные мигрируют на юг, но мамут Манфред и ленивец Сид направляются в противоположном направлении и вдруг видят человеческий детеныш. На пути к родителям малыша они объединяются с тигром Диего. Это один из тех мультфильмов, который всегда поднимает настроение и заставляет смеяться даже в самые мрачные дни.

"Ледниковый период": смотрите трейлер онлайн