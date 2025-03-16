Кіно 24 зібрало мультфільми, які здатні перенести глядача у дитинство. Це не просто анімаційні історії, а справжні портали у період, де панує добро, любов, дружба та навіть магія.

Цікаво Від трилерів до комедій: 3 найкращі фільми, які можна подивитися на Netflix

"101 далматинець" (1961)

Мультфільм розповідає про Роджера та Аніту, які познайомилися завдяки своїм собакам-далматинцям. Скоро їхня домівка поповнюється ще п'ятнадцятьма цуценятами. Однак раптом з'являється безжальна Круелла, яка викрадає песиків для своєї забаганки. Ця класична історія Disney уже багато десятиліть залишається улюбленою для дітей і дорослих.

"101 далматинець": дивіться трейлер онлайн

"Русалонька" (1989)

Екранізація казки Ганса Крістіана Андерсена розповідає історію русалоньки Аріель, яка побажала стати людиною після того, як закохалася в смертного. Яскравий підводний світ, незабутні пісні та захопливий сюжет переносять у дитячі спогади й змушують повірити в магію.

"Русалонька": дивіться трейлер онлайн

"Пригоди імператора" (2000)

Один із найсмішніших мультфільмів Disney розповідає історію примхливого і розпещеного імператора Куско, якого після чергової забаганки перетворюють на ламу. Щоб зняти прокляття, герой мусить переглянути свої погляди на життя. Дотепні жарти та харизматичні персонажі роблять цей мультфільм чудовим вибором для перегляду.

"Пригоди імператора": дивіться трейлер онлайн

"Тигрикове кіно" (2000)

Зворушлива історія про одного з найулюбленіших персонажів із "Вінні-Пуха" — Тигрика. Поки всі мешканці лісу готується до зими, Тигрик лише заважає звірятам. Тож сердитий Кролик пропонує йому оселитися серед тигрів. Так Тигреня вирушає на пошуки своєї родини, але зрештою розуміє, хто його справжня сім'я. Цей мультфільм повертає у дитячий світ мрій та пригод.

"Тигрикове кіно": дивіться трейлер онлайн

"Льодовиковий період" (2002)

Події мультфільму відбуваються 20 тисяч років тому, під час настання льодовикового періоду. Тварини мігрують на південь, але мамут Манфред і лінивець Сід прямують у протилежному напрямку й раптом бачать людське дитинча. На шляху до батьків малюка вони об'єднуються з тигром Дієго. Це один із тих мультфільмів, який завжди підіймає настрій і змушує сміятися навіть у найпохмуріші дні.

"Льодовиковий період": дивіться трейлер онлайн