4 лучших мультфильма от студии Pixar, которые точно понравятся детям

Студия Pixar выпускает одни из самых лучших мультфильмов. Многие из них уже получили продолжения, чем очень порадовали поклонников, а особенно детей. Некоторые даже успели стать легендарными, ведь обрели бешеную популярность.

Недавно студия Pixar вместе с Disney выпустила мультфильм "Головоломка 2", который стал самым кассовым в истории. В частности, собрал 1, 51 миллиарда долларов. Что еще стоит посмотреть, расскажет Кино 24.

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"Головоломка" (2015)

В первой части мультфильма "Головоломка" рассказывается об одиннадцатилетней девочке Райли. Она ходит в школу и переживает детскую влюбленность в парня. В голове главной героини живут несколько эмоций: Страх, Радость, Брезгливость, Грусть и Гнев. В них постоянно возникают конфликты, которые вредят Райли.

"Головоломка": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"История игрушек" (1995)

Главный герой мультфильма – мальчик, по имени Энди. Он имеет много игрушек, которые, кстати, оживают, однако скрывают это. На день рождения Энди постоянно дарят кого-то нового, поэтому они переживают, что станут ненужными. Однажды вместо ковбоя Вуди появляется косморейнджер Базз. Первый пытается избавиться от своего конкурента, но впоследствии чувствует из-за этого стыд. Игрушек ждут увлекательные приключения.

"История игрушек": смотрите онлайн трейлер мультфильма

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"Отважная" (2012)

Мерида – принцесса Шотландии. Рыжеволосая красавица – невероятно храбрая, прутка, умеет хорошо стрелять из лука и ездить верхом на лошади. Родители хотят, чтобы дочь стала более спокойной, как и полагается королевской семье, поэтому решают найти ей мужа. Однако Мерида не хочет выходить замуж и не имеет симпатии к претендентам на ее руку и сердце. Впоследствии принцесса отправляется к колдунье, чтобы она помогла, но происходит беда.

"Отважная": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Тачки" (2006)

В мультфильме рассказывается о приключениях машины Молнии МакКуин и товарищей. Он всегда одерживает победу на соревнованиях, но однажды терпит неудачу. Так, вместе с этим автомобилем финишируют еще два. После этого организаторы принимают решение провести еще одни гонки, чтобы таки определить победителя. Однако Молния МакКуин внезапно попадает в маленький город, где совсем другая жизнь.

"Тачки": смотрите онлайн трейлер мультфильма

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