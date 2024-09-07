Вызовут ностальгию: 6 мультсериалов, на которых выросли миллионы

Многие люди в детстве обожали смотреть мультсериалы. Они спешили из школы домой, чтобы успеть включить новую серию на телевизоре. Родители часто не могли оттянуть малышей от экранов, чтобы дети хотя бы поели.

Редакция Кино 24 поймала ностальгию, поэтому делится подборкой мультсериалов, на которых выросли миллионы людей. Думаем, что в этом материале вы найдете много знакомых лент, которые захотите пересмотреть снова.

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"Черепашки-ниндзя"

Количество сезонов : 10

: 10 Количество серий: 193

В мультсериале рассказывается о черепашках-мутантах Рафаэле, Леонардо, Донателло и Микеланджело. Вместе с крысой-мутантом Сплинтером и репортеркой Эйприл О-Нил они пытаются победить своих врагов. Постепенно черепашки сталкиваются с еще большим злом, однако также находят настоящих напарников.

"Черепашки-ниндзя": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Финес и Ферб"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий: 222

Главные герои фильма – сводные братья Финес и Ферб. Они любят создавать невероятные вещи – такое дело совсем несвойственно детям их возраста. Мальчики, кроме того, имеют старшую сестру Кендес, которая против странного занятия детей. У братьев еще есть утконос Перри, который работает секретным агентом в одной из спецслужб.

"Финес и Ферб": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Что с Энди?"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 78

В мультсериале рассказывается о приключениях Энди Ларкина. Парень является настоящим хулиганом, поскольку любит вредить людям. Помогает главному герою с этим его друг Дени Пикет. Энди также влюблен в свою одноклассницу Лори, но девушка не является поклонницей его выходок, поэтому отталкивает поклонника.

"Что с Энди?": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 61

11-летний Джимми Нейтрон живет в городе Ретровиль и дружит с Шином Эстевезом и Карлом Визером. Однако мальчик совсем не обычный, а настоящий гений. Дело в том, что он постоянно создает невероятные изобретения.

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"Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Губка Боб Квадратные Штаны"

Количество сезонов : 14

: 14 Количество серий: 303

На дне Тихого океана есть город Бикини-Боттом, где проживают разные существа: губка, морская звезда, планктон, осьминог, рыба-еж, улитка, кашалот, крабы, белка и суперкомпьютер. Губка Боб вместе с улиткой Гэри живет в ананасе и работает в ресторане. Он также имеет соседей – Сквидварда и Патрика.

"Губка Боб Квадратные Штаны": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Огги и тараканы"

Количество сезонов : 7

: 7 Количество серий: 501

Огги – это кот, который живет в доме, любит спокойную атмосферу, проводить время с едой перед телевизором. Однако по соседству с ним проживает трое тараканов, которые постоянно пытаются испортить главному герою жизнь. Дело в том, что вредители хотят иметь доступ к холодильнику, чтобы есть вкусную еду.

"Огги и тараканы": смотрите онлайн трейлер мультсериала

Эти мультсериалы помогут многим вернуться в детство. Выбирайте, что посмотреть уже сейчас!