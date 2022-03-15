Как известно, поляки активно поддерживают украинцев, помогают с жильем и финансово. Звезды отметили, что польский народ не оставил нас один на один с врагом и подставил свое дружеское плечо.

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Любимые поляки, братья и сестры, от всей съемочной группы " Крепостная ", благодарим вас за то, что вы для нас делаете: на границах, на улицах, в СМИ и в своих домах. Благодарю вас за заботу о каждой нашей женщине, ребенке, бабушках и дедушках. Знаем, что в этой борьбе мы не одни,

– сказали актеры.