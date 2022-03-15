Як відомо, поляки активно підтримують українців, допомагають із житлом та фінансово. Зірки наголосили на тому, що польський народ не залишив нас сам на сам із ворогом й підставив своє дружнє плече.

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Любі поляки, браття і сестри, від усієї знімальної групи "Кріпосна", щиро дякуємо вам за те, що ви для нас робите: на кордонах, на вулицях, у ЗМІ та у своїх домах. Дякую вам за турботу про кожну нашу жінку, дитину, бабусь та дідусів. Знаємо, що в цій боротьбі ми не одні,

– сказали актори.

Зірки нагадали, що зараз кожен українець знає, хто для нас справді братський народ. "Кожне ваше повідомлення: "Ти в безпеці?", – це турбота, яку ми відчуваємо і яка нам так зараз потрібна. Дякуємо від себе особисто та від усіх українців, яким ви допомагаєте у ці дні. Разом ми сила! Дякуємо від щирого серця!", – доповнили вони.