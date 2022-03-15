"Мы не одиноки в этой борьбе": актеры сериала "Крепостная" поблагодарили поляков

Звезды украинского сериала "Крепостная", Ольга Сумская, Тарас Цымбалюк, Станислав Боклан и другие записали видеообращение к польскому народу. Они поблагодарили за помощь и назвали их братским народом.

Как известно, поляки активно поддерживают украинцев, помогают с жильем и финансово. Звезды отметили, что польский народ не оставил нас один на один с врагом и подставил свое дружеское плечо.

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Любимые поляки, братья и сестры, от всей съемочной группы "Крепостная", благодарим вас за то, что вы для нас делаете: на границах, на улицах, в СМИ и в своих домах. Благодарю вас за заботу о каждой нашей женщине, ребенке, бабушках и дедушках. Знаем, что в этой борьбе мы не одни,

– сказали актеры.

Звезды напомнили, что сейчас каждый украинец знает, кто действительно братский народ. "Каждое ваше сообщение: "Ты в безопасности?", – это забота, которую мы чувствуем и которая нам так сейчас нужна. Спасибо от себя лично и от всех украинцев, которым вы помогаете в эти дни. Вместе мы сила! Спасибо от всего сердца! !", – дополнили они.