Как сообщила 24 канала пресс-служба анимационного фильма, "Мавка" является хедлайнером студийного каталога украинских фильмов, права на показ уже приобрели во многих странах. И именно сейчас релиз мультфильма станет символическим событием для украинцев, ведь он несет миру послание о самобытной давней культуре Украины, победе любви и величайшей ценности – мире.
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"Мавка. Лесная песня" на финальной стадии производства
Студии понадобилось несколько дней после начала полномасштабной войны России против Украины, чтобы реорганизовать производственный процесс и продолжить работу.
Кроме того, участники команды Мавки записали для мира эмоциональное видеообращение, в котором поделились личными историями о том, где и при каких условиях их застала война и как они смогли вернуться к созданию мультфильма. Также видео сопровождается новыми эксклюзивными кадрами из мультфильма, которые еще не были обнародованы, потому что, несмотря ни на что, "мы продолжаем работать – это наш вклад в победу, ведь "мы в сердце имеем то, что не умирает".
Как идет работа "Мавки" во время войны: смотрите видео от создателей проекта
Основная миссия проекта – популяризировать украинскую культуру, традиции и ценности – стала еще более важной и значимой во время войны. Для этого команда "Мавка. Лесная песня" ведет активную международную промокампанию, частью которой является привлечение мировых знаменитостей, публично поддержавших Украину, к озвучиванию персонажей в международной версии анимационного фильма,
– делится продюсер "Мавки" Ирина Костюк.
"Мавка. Лесная песня" на Каннском кинофестивале
"Мавка. Лесная песня" является главным проектом в дистрибуционном пакете FILM.UA Group, представленном в Каннах на кинорынке Marché du Film de Cannes 2022, который проходит в рамках Каннского Кинофестиваля с 17 по 25 мая. Специально для кинорынка обновился официальный постер проекта – элементы Магического Леса Мавки приобрели цвета украинского флага.
Постер "Мавки" / Фото пресс-службы
22 мая с 9:30 в рамках Animation Day в Каннах (Annecy Goes To Cannes 2022) состоится питчинг, на котором продюсеры Анна Елисеева и Егор Олесов представят "Мавку" международной профессиональной аудитории. Вместе с украинским проектом для участия в Animation Day были отобраны работы из Бельгии, Великобритании, Ирландии, Канады, Франции и Швейцарии. В ивент может попасть каждый участник Marché du film de Cannes с аккредитацией.
Еще одно "молчащее событие" состоится в рамках кинорынка 23 мая: в 14:15 запланирован скрининг всех готовых к этому времени сцен анимационного фильма (вход свободен для аккредитованных участников кинорынка, за дополнительной информацией обращаться на e.drachov@film.ua).
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Вся украинская киноиндустрия представлена в Каннах в Объединенном национальном павильоне под лозунгом #StandWithUkraine. Кроме того, FILM.UA Group Distribution открыл свой отдельный стенд в Palais des Festivals (под номером J11).
Напомним, что мультфильм "Мавка. Лесная песня" создан по мотивам драмы-феерии писательницы Леси Украинки и народной мифологии.
Нимфа – сильный женский персонаж из украинских легенд. Она стремится к миру в своем доме, как и миллионы украинцев сегодня. Вместе с другими женскими образами студии Animagrad из мультфильмов "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" (2018) и "Роксолана" (в разработке), Мавка олицетворяет силу духа украинского характера,
– убежден режиссер Олег Маламуж.
"История, рассказанная в "Мавке", найдет живой отклик в аудитории во всем мире. Она дарит надежду и напоминает о том, что добро всегда побеждает зло, а любовь сильнее ненависти", — добавляет Анна Елисеева, продюсер мультфильма.
Постер "Мавки" / Фото пресс-службы
Права на показ "Мавки" приобрели более чем в 20 странах Европы, Ближнего Востока и Северной Африки
В целом, с начала работы над проектом права на показ анимационного фильма приобрели дистрибьюторы более чем в 20 странах Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Сегодня команда активно ведет переговоры о продаже прав на другие территории, стремясь охватить рынки США и Китая, а также заключить соглашения с крупнейшими стриминговыми платформами, чтобы о "Мавке" узнали во всем мире.
За всеми новостями Вселенной Мавки на Каннском кинофестивале следите на официальных страницах проекта в соцсетях, а также на сайте: MAVKA. THE FOREST SONG, Facebook, Instagram.
Вышиванка является украшением мультфильма
Как отмечают создатели мультфильма, вышиванка и традиционная одежда украинцев – колоритное украшение проекта: "Это один из визуальных способов передать красоту украинской аутентики, нашего культурного наследия. Наши предки носили вышитые рубашки на праздники и в будни, добавляли к приданому, дарили родным, чтобы была любовь, здоровье, взаимопонимание, плодотворный урожай".
Сегодня вышитая рубашка стала символом принадлежности. Это сигнал непокорности. Это броня, покрывающая наши измученные болью, но полные любовью сердца,
– сообщили они.