Как сообщила 24 канала пресс-служба анимационного фильма, "Мавка" является хедлайнером студийного каталога украинских фильмов, права на показ уже приобрели во многих странах. И именно сейчас релиз мультфильма станет символическим событием для украинцев, ведь он несет миру послание о самобытной давней культуре Украины, победе любви и величайшей ценности – мире.

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"Мавка. Лесная песня" на финальной стадии производства

Студии понадобилось несколько дней после начала полномасштабной войны России против Украины, чтобы реорганизовать производственный процесс и продолжить работу.

Кроме того, участники команды Мавки записали для мира эмоциональное видеообращение, в котором поделились личными историями о том, где и при каких условиях их застала война и как они смогли вернуться к созданию мультфильма. Также видео сопровождается новыми эксклюзивными кадрами из мультфильма, которые еще не были обнародованы, потому что, несмотря ни на что, "мы продолжаем работать – это наш вклад в победу, ведь "мы в сердце имеем то, что не умирает".

Как идет работа "Мавки" во время войны: смотрите видео от создателей проекта

Основная миссия проекта – популяризировать украинскую культуру, традиции и ценности – стала еще более важной и значимой во время войны. Для этого команда "Мавка. Лесная песня" ведет активную международную промокампанию, частью которой является привлечение мировых знаменитостей, публично поддержавших Украину, к озвучиванию персонажей в международной версии анимационного фильма,

– делится продюсер "Мавки" Ирина Костюк.

"Мавка. Лесная песня" на Каннском кинофестивале

"Мавка. Лесная песня" является главным проектом в дистрибуционном пакете FILM.UA Group, представленном в Каннах на кинорынке Marché du Film de Cannes 2022, который проходит в рамках Каннского Кинофестиваля с 17 по 25 мая. Специально для кинорынка обновился официальный постер проекта – элементы Магического Леса Мавки приобрели цвета украинского флага.



Постер "Мавки" / Фото пресс-службы

22 мая с 9:30 в рамках Animation Day в Каннах (Annecy Goes To Cannes 2022) состоится питчинг, на котором продюсеры Анна Елисеева и Егор Олесов представят "Мавку" международной профессиональной аудитории. Вместе с украинским проектом для участия в Animation Day были отобраны работы из Бельгии, Великобритании, Ирландии, Канады, Франции и Швейцарии. В ивент может попасть каждый участник Marché du film de Cannes с аккредитацией.

Еще одно "молчащее событие" состоится в рамках кинорынка 23 мая: в 14:15 запланирован скрининг всех готовых к этому времени сцен анимационного фильма (вход свободен для аккредитованных участников кинорынка, за дополнительной информацией обращаться на e.drachov@film.ua).

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Вся украинская киноиндустрия представлена в Каннах в Объединенном национальном павильоне под лозунгом #StandWithUkraine. Кроме того, FILM.UA Group Distribution открыл свой отдельный стенд в Palais des Festivals (под номером J11).