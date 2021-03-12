Ко Дню украинского добровольца готовят обновленную версию фильма "Как мы стали добровольцами". В ленте речь пойдет о тех, кто несмотря на все трудности пошел защищать страну от оккупанта.

Соответствующий проект создала команда Docua-platform и "Военного телевидения Украины". На данный момент – презентовали трейлер, показ фильма запланирован на 14 часов 14 марта.

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Весной 2014 года Украину атаковали военные России. Первыми навстречу оккупанту пошли не военные, а гражданские люди с Майдана – добровольцы.

В фильме будут рассказывать о том, кто они – люди, которые пошли на войну, чтобы защитить независимость Украины. В то же время в ленте покажут, какими были их идеалы и ценности, а также – почему защитники обменяли свою спокойную гражданскую жизнь на жесткий военный опыт.

Смотрите трейлер фильма "Как мы стали добровольцами" на 24 канале

День украинского добровольца: главное