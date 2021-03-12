"Як ми стали добровольцями": в Україні покажуть оновлену версію фільму про війну
До Дня українського добровольця готують оновлену версію фільму "Як ми стали добровольцями". У стрічці мовитиметься про тих, хто попри всі труднощі пішов захищати країну від окупанта.
Джерело:Docua-platform
Відповідний проєкт створила команда Docua-platform та "Військового телебачення України". Наразі – презентували трейлер, показ фільму заплановано на 14 годину 14 березня.
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Навесні 2014 року Україну атакували військові Росії. Першими назустріч окупанту пішли не військові, а цивільні люди з Майдану – добровольці.
У фільмі розповідатимуть про те, хто вони – люди, які пішли на війну, аби захистити незалежність України. Водночас у стрічці покажуть, якими були їхні ідеали та цінності, а також – чому захисники обміняли своє спокійне цивільне життя на жорсткий військовий досвід.
Дивіться трейлер фільму "Як ми стали добровольцямя" на 24 каналі
День українського добровольця: головне
- Свято на честь українських добровольців – в Україні відзначають 14 березня.
- Цього дня 2014 року 500 бійців-добровольців прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.
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