До Дня українського добровольця готують оновлену версію фільму "Як ми стали добровольцями". У стрічці мовитиметься про тих, хто попри всі труднощі пішов захищати країну від окупанта.

Відповідний проєкт створила команда Docua-platform та "Військового телебачення України". Наразі – презентували трейлер, показ фільму заплановано на 14 годину 14 березня.

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Навесні 2014 року Україну атакували військові Росії. Першими назустріч окупанту пішли не військові, а цивільні люди з Майдану – добровольці.

У фільмі розповідатимуть про те, хто вони – люди, які пішли на війну, аби захистити незалежність України. Водночас у стрічці покажуть, якими були їхні ідеали та цінності, а також – чому захисники обміняли своє спокійне цивільне життя на жорсткий військовий досвід.

Дивіться трейлер фільму "Як ми стали добровольцямя" на 24 каналі

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