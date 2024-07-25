Вторая часть мультфильма от студий Pixar и Disney собрала 1,46 миллиарда долларов в мировом прокате, что позволило ей обойти даже такие успешные проекты, как "Барби". Мультфильм "Барби" стал самой кассовой лентой 2023 года, однако "Мыслями наизнанку 2" сумел установить новый рекорд в жанре анимационных фильмов.

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"Мыслями наизнанку 2" стал самой кассовой анимационной лентой в истории

Через шесть недель после выхода в прокат, "Мыслями наизнанку 2" собрал 601 миллион долларов на внутреннем рынке и 861 миллион долларов на международном рынке, что позволило ему довести общие кассовые сборы до рекордных 1,46 миллиарда долларов.

Этот огромный результат позволил мультфильму обогнать предыдущего лидера, "Ледяное сердце 2", который имел бокс-офис в 1,45 миллиарда долларов.

"Мыслями наизнанку 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме того, "Мыслями наизнанку 2" обогнал фильм "Барби" по количеству проданных билетов по всему миру. Мультфильм стал самым быстрым из всех анимационных фильмов, который пересек отметку в 1 миллиард, достигнув этого показателя всего за 19 дней.

Эти достижения сделали "Мыслями наизнанку 2" самым кассовым фильмом 2024 года, единственным, присоединившимся к клубу фильмов-миллиардеров в этом году, подтверждая его статус одного из самых успешных анимационных фильмов в истории.