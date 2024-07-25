Друга частина мультфільму від студій Pixar і Disney зібрала 1,46 мільярда доларів у світовому прокаті, що дозволило їй обійти навіть такі успішні проєкти, як "Барбі". Мультфільм "Барбі" став найкасовішою стрічкою 2023 року, проте "Думками навиворіт 2" зумів встановити новий рекорд у жанрі анімаційних фільмів.

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"Думками навиворіт 2" став найкасовішою анімаційною стрічкою в історії

Через шість тижнів після виходу в прокат, "Думками навиворіт 2" зібрав 601 мільйон доларів на внутрішньому ринку та 861 мільйон доларів на міжнародному ринку, що дозволило йому довести загальні касові збори до рекордних 1,46 мільярда доларів.

Цей шалений результат дозволив мультфільму обігнати попереднього лідера, "Крижане серце 2", який мав бокс-офіс у 1,45 мільярда доларів.

"Думками навиворіт 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Крім того, "Думками навиворіт 2" обігнав фільм "Барбі" за кількістю проданих квитків по всьому світу. Мультфільм став найшвидше з усіх анімаційних фільмів, який перетнув позначку в 1 мільярд, досягнувши цього показника всього за 19 днів.

Ці досягнення зробили "Думками навиворіт 2" найкасовішим фільмом 2024 року, єдиним, що долучився до клубу фільмів-мільярдерів у цьому році, підтверджуючи його статус одного з найуспішніших анімаційних фільмів в історії.