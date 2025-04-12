На Netflix 3 апреля вышла новая медицинская теледрама под названием "Пульс", что сейчас состоит из 8 эпизодов. Кино 24 расскажет все, что стоит знать об очередном сериале о врачах.

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С февраля 2024 года над сериалом работала Зои Робин, которая выступила шоураннером и исполнительным продюсером с вместе с Карлтоном Кьюзом. Самой первой актрисой сериала выбрали Жустину Мачадо. Главные роли получили Уилла Фицджеральд (известная по сериалу "Падение дома Ашеров") и Колин Вуделл.

О чем рассказывает сериал "Пульс"

События сериала происходят в Майами. Там, в отделении неотложной помощи, все обсуждают новость: ординаторка Дэнни Симс пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны старшего ординатора Зандера Филлипса. Тем временем на город надвигается ураган.

В ходе расследования дела Зандера отстраняют от должности, а его место получает Дэнни. Но из-за сложных погодных условий в больнице нехватка специалистов и много пациентов, поэтому Зандер остается на рабочем месте. Симс придется работать вместе с Филлипсом, делать вид, что не слышит перешептывания коллег, и взять на себя руководство отделом.

"Пульс": смотрите трейлер онлайн

Создатели сериала еще в начале намекают, что между Дэнни и Зарой было нечто большее. Каждый эпизод держит в напряжении и заставляет думать о том, что произошло между главными героями на самом деле.

Отзывы критиков и зрителей

Сериал пока собирает не самые лучшие отзывы от зрителей и критиков. На сайте Rotten Tomatoes Пульс имеет рейтинг в 48% на основе отзывов со средней оценкой 5,0/10. Metacritic присвоил сериалу оценку 48 из 100, что свидетельствует о "смешанных или посредственных" рецензиях.

Сериал критикуют из-за структуры серии, что должна была стать новаторством, но оказалась путаницей для зрителя. К тому же в сериале не так много внимания к медицинской тематике. Также зрители недовольны тем, как описали сексуальные домогательства в сериале.

Как и множество других фильмов этого жанра, "Пульс" – это смесь болезней и ран в сочетании с грязными подробностями личной жизни врачей. Однако, несмотря на великолепную игру актеров, плохо отформатированное повествование, ужасное изображение сексуальных домогательств и несколько невыносимых персонажей не способствуют приятному просмотру, – так отзываются о сериале на Variety.

Несмотря на то, что во многих странах "Пульс" еще держится на первом месте, из-за плохих отзывов он теряет свои позиции. К тому же на Netflix выходят более достойные проекты, например "Черное зеркало". В то же время ходят слухи о 2 сезоне сериала.

В то же время эта новинка Netflix может понравиться тем, кто любит напряженные любовные линии, истории о служебном романе и непростые вызовы, стоящие перед медиками.