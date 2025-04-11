На платформе доступен украинский дубляж. В материале Кино 24 узнаете больше подробностей о 7 сезоне любимого "Черного зеркала".

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Вышел 7 сезон сериала "Черное зеркало": что известно о продолжении

Шоуранер сериала Чарли Брукер заявил, что седьмой сезон знаменует собой возвращение к "классическому" стилю шоу. По его словам, новые эпизоды снова сосредотачиваются на главных темах, которые в свое время сделали сериал культовым: технологический прогресс, его стремительное развитие и часто неожиданные или даже опасные последствия для человечества.

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Съемки седьмого сезона продолжались с середины 2024 года и происходили в Великобритании и США, что позволило создать различные локации для эпизодов с характерной атмосферой.

"Черное зеркало": смотрите онлайн трейлер сериала

Среди актеров, которые вернулись к своим ролям, зрители снова увидят: Кристин Милиоти, Билли Магнуссен, Джесси Племонс и другие. Также в новом сезоне появятся Аквафина, Питер Капальди, Эмма Коррин, Крис О'Дауд и многие другие.

Седьмой сезон был в целом положительно воспринят критиками и зрителями. На агрегаторе Metacritic сериал получил 74 балла от критиков и 8.0 от зрителей. А на IMDb его рейтинг составляет 8.7, что подтверждает высокое качество сценария, актерской игры и режиссуры.