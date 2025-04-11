На платформі доступний український дубляж. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше подробиць про 7 сезон улюбленого "Чорного дзеркала".

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Вийшов 7 сезон серіалу "Чорне дзеркало": що відомо про продовження

Шоуранер серіалу Чарлі Брукер заявив, що сьомий сезон знаменує собою повернення до "класичного" стилю шоу. За його словами, нові епізоди знову зосереджуються на головних темах, які свого часу зробили серіал культовим: технологічний прогрес, його стрімкий розвиток і часто неочікувані або навіть небезпечні наслідки для людства.

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Зйомки сьомого сезону тривали з середини 2024 року та відбувалися у Великій Британії та США, що дало змогу створити різноманітні локації для епізодів із характерною атмосферою.

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Серед акторів, які повернулися до своїх ролей, глядачі знову побачать: Крістін Міліоті, Біллі Магнуссен, Джессі Племонс та інші. Також у новому сезоні з'являться Аквафіна, Пітер Капальді, Емма Коррін, Кріс О'Дауд та багато інших.

Сьомий сезон був загалом позитивно сприйнятий критиками та глядачами. На агрегаторі Metacritic серіал отримав 74 бали від критиків і 8.0 від глядачів. А на IMDb його рейтинг становить 8.7, що підтверджує високу якість сценарію, акторської гри та режисури.