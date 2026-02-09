Это шоу ежегодно становится настоящим праздником музыки для еврофанов и поклонников музыкальных конкурсов. Если вы – один из них, то вам точно понравится новая подборка от 24 Канала.

Какие фильмы стоит посмотреть поклонникам Нацотбора Евровидения?

"Одержимость"

Это высокорейтинговая музыкальная драма, премьера которой состоялась в 2013 году. В центре сюжета история Эндрю. Он – молодой музыкант, который грезит идеей стать настоящим виртуозом и получить славу.

"Одержимость": смотрите онлайн трейлер фильма

В один момент его замечает блестящий и бескомпромиссный дирижер ведущего оркестра страны. Парню начинает казаться, что мечта вот-вот станет реальностью. Но прежде, чем это произойдет, дирижер подтолкнет Эндрю к пределу физических и психологических возможностей.

"Все эти звуки"

Это история музыкальных падений и взлетов, триумфов и провалов. Биографическая лента о пути от участника группы One Dіrectіon до сольного исполнителя. Премьера фильма состоялась в 2023 году и изрядно полюбилась настоящим поклонникам документальных проектов и фанатам музыки.

"Все эти звуки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зеленая книга"

Это американский драмедийный биографический фильм 2018 года режиссера Питера Фаррелли. Зрители имеют возможность окунуться в историю путешествий по югу США известного джазового пианиста и обычного водителя. Между ними неожиданно завязывается дружба. Финал этой истории покажет, к чему это может привести.

"Зеленая книга": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти три фильма абсолютно разные по стилю, сюжету и актерскому составу. Однако в основе каждого лежит музыка. Поэтому эти ленты идеально подойдут настоящим поклонникам Евровидения.