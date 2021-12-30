Наиболее ожидаемые кинопремьеры 2022 года: новый фильм Гая Ричи и возвращение Доктора Стрэнджа

Мировой кинематограф готовит в 2022 году релиз многих долгожданных кинопремьер. Редакция Кино 24 собрала все анонсированные трейлеры и важнейшие факты о премьерах первой половины 2022 года.

Нас ждет как продолжение легендарных кинолент, так и оригинальные новинки с участием звездных актеров.

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Наиболее ожидаемые кинопремьеры 2022 года

1. Код 355

Дата премьеры: 14 января 2022

Жанр: экшен-триллер, боевик, шпионский фильм

Режиссер: Саймон Кинберг

В главных ролях: Джессика Честейн, Пенелопа Круз, Фань Бинбин, Лупита Нионго, Диана Крюгер

Фильм расскажет о сотрудничестве пяти женщин-секретных агентов со всех уголков мира. Они пытаются противостоять особой тайной организации, которая намерена активировать смертельное оружие, угрожающее всей планете. Героини создают группу под кодовым названием "355" и, похоже, способны сделать все, чтобы спасти мир.

"Код 355" 2022: смотрите трейлер фильма

2. Морбиус

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Дата премьеры: 20 января 2022

Жанр: ужасы, фантастика, триллер, боевик

Режиссер: Даниэль Эспиноса

В главных ролях: Джаред Лето

Год от студии Marvel начнется с супергеройского фильма ужасов о персонаже Морбиусе с Джаредом Лето в главной роли. По сюжету, доктор Майкл Морбиус – выдающийся ученый и лауреат Нобелевской премии по химии. Еще в раннем детстве он страдал от своей убийственной силы. И всю свою взрослую жизнь гениальный ученый положил ради того, чтобы найти лекарство от своего недуга. Поэтому он решается прибегнуть к страшному эксперименту с кровью летучей мыши. К каким последствиям это приведет – нечего и прогнозировать!

Кстати, о реакции поклонников проектов от киностудии можно почитать в материале Кино 24.

"Морбиус" 2022: смотрите трейлер фильма

3. Операция "Фортуна": Искусство побеждать

Дата премьеры: 20 января 2022

Жанр: боевик, триллер

Режиссер: Гай Ричи

В главных ролях: Кэри Элвес, Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Хью Грант

Сначала мы ждали от Гая Ричи ленту под названием "Пять глаз", но внезапно он решил дать ей другое название – "Операция "Фортуна" – новый блокбастер с участием никого иного, как Джейсона Стэйтема. Снова и снова, Джейсон Стэйтем будет спасать мир, но на этот раз в роли элитного разведчика и агента МИ-6 Орсона Форчуна. Он получит новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия, которое способно привести к гибели всего человечества. Но ему придется объединиться с лучшими оперативниками мира, чтобы спасти нашу планету.

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать" 2022: смотрите трейлер фильма

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4. Падение Луны

Дата премьеры: 4 февраля 2022

Жанр: научная фантастика, фильм-катастрофа

Режиссер: Роланд Эммерих

В главных ролях: Холли Берри, Патрик Уилсон, Чарли Пламмер

По сюжету, таинственная сила сбивает Луну с ее орбиты вокруг Земли и отправляет ее на встречный курс с нашей планетой. Поэтому над человечеством нависает зловещая тень гибели. Руководительница НАСА и бывшая астронавтка Джо Фулер убеждена, что она имеет ключ для спасения. Удастся ли ей убедить коллег, что наша Луна – далеко не такая, какой мы ее представляли?

"Падение Луны" 2022: смотрите трейлер фильма

5. Uncharted: На картах не значится

Дата премьеры: 10 февраля 2022

Жанр: боевик, приключения

Режиссер: Рубен Фляйшер

В главных ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, София Тейлор Али, Антонио Бандерас

Фильм рассказывает историю происхождения Нейтана Дрейка, главного героя серии видеоигр Uncharted, созданной компанией Naughty Dog. Это история об известном искателе приключений и охотнике за стариной, который постоянно попадает в передряги и ввязывается в опасные авантюры. Приключения нового Индианы Джонса уже совсем скоро будут ждать нас в кинотеатрах.

"Uncharted: На картах не значится" 2022: смотрите трейлер фильма

6. Бэтмен

Дата премьеры: 3 марта 2022

Жанр: боевик, драма, криминал

Режиссер: Мэтт Ривз

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл

В главной роли нового фильма о бесстрашном защитнике Готэма Бэтмене на этот раз нас ждет Роберт Паттинсон. В картине нам сразу покажут 30-летнего Брюса Уэйна, который уже стал легендарным защитником города Готэм. Он борется с преступностью в городе, и его главным врагом становится антагонист Загадчик, который объединит против Бэтмена усилия таких злодеев, как Пингвин и криминальный босс Фальконе.

"Бэтмен" 2022: смотрите трейлер фильма

7. Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумие

Дата премьеры: 6 мая 2022

Жанр: боевик, драма, приключения, фэнтези

Режиссер: Сэм Рэйми

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен

Весной нас ждет продолжение истории Доктора Стрэнджа, первый фильм о котором вышел на экраны еще в 2016 году. В главной роли по-прежнему предстанет Бенедикт Камбербэтч, а компанию ему составит Элизабет Олсен, играющая роль Красной ведьмы. События фильма разворачиваются уже после всего, что случилось в ленте "Мстители: Финал" (2019), сериалах "Ванда/Вижн" (2021) и "Локи" (2021). Доктор Стивен Стрэндж продолжает поиски Камней времени и исправляет последствия освобождения мультивселенной, но ему мешает друг, который теперь стал врагом, вследствие чего Стрэндж высвобождает невероятное зло...

"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" 2022: смотрите трейлер фильма

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8. Топ Ган: Мэверик

Дата премьеры: 26 мая 2022

Жанр: боевик, драма

Режиссер: Джозеф Косински

В главных ролях: Том Круз

Наконец мы увидим продолжение фильма "Лучший стрелок", который вышел на экраны в далеком 1986 году. Конечно, главную роль в этой картине исполнил Том Круз. Главный герой фильма лейтенант Пит Митчелл по прозвищу "Мэверик" – искусный пилот и курсант элитного училища ВМС США. Во время очередного тренировочного полета в погоне за званием "лучший пилот" самолет Мэверика разбивается, а в результате катастрофы погибает его напарник Ник Бредшоу. Действие фильма "Топ Ган: Мэверик" происходит через 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчелл решает поработать новым летным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника. "Мэверика" ждут невероятные испытания не умений, а чувств, – удастся ли ему справиться?

"Лучший стрелок: Мэверик" 2022: смотрите трейлер фильма

9. Мир Юрского периода: Господство

Дата премьеры: 9 июня 2022 года

Жанр: научная фантастика, приключения, триллер

Режиссер: Колин Треворроу

В главных ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Даниэлла Пинеда и ДеВанда Уайз

Это шестой фильм франшизы "Парк Юрского периода" и последняя часть трилогии "Мир Юрского периода". Интересно, что в фильме будут участвовать Лора Дерн, Сэм Нил и Джефф Голдблюм, которые играли главные роли в "Парке Юрского периода" 1993 года. События фильма будут происходить после событий в сиквеле второй трилогии. Динозавры покидают остров и населяют Землю, поэтому теперь людям и динозаврам приходится уживаться на одной территории. Главным героям придется сражаться с динозаврами при неравных силах. Смогут ли они придумать гениальную стратегию, которая поможет устранить всемирную проблему?

"Мир Юрского периода: Доминион" 2022: смотрите трейлер фильма

10. Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Дата премьеры: 14 июля 2022 года

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

Режиссер: Дэвид Йейтс

В главных ролях: Эдди Редмэйн, Мадс Миккельсен, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер.

Действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны. Среди персонажей появятся Рубеус Хагрид и молодой Том Реддл, который еще не стал Волан-де-Мортом. Вероятно, мы наконец увидим последнее столкновение между Дамблдором и Геллертом Грин-де-Вальдом. Масштабные магические сражения будут происходить на фоне боев Второй мировой войны.

Напомним, что в роли Грин-де-Вальда на этот раз выступит Мадс Миккельсен, а не Джонни Депп.

"Фантастические твари: Тайны Дамблдора" 2022: смотрите трейлер фильма

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