Нам нужны были люди, которые видели смерть и держали оружие, – Сенцов об актерах для "Носорога"

Пока в украинских кинотеатрах продолжается прокат криминальной драмы Олега Сенцова о лихих 1990-х "Носорог", мы продолжаем знакомить вас с интересными фактами о фильме. О том, почему в ленте сыграли непрофессиональные актеры, читайте дальше.

Олег Сенцов рассказал 24 каналу, что очень доволен актерским составом "Носорога". Отметим, главную роль в фильме сыграл Сергей Филимонов – он непрофессиональный актер.

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Почему в фильме Олега Сенцова играют непрофессиональные актеры

Режиссер поделился, что "не знает в Украине такого актера, который мог бы исполнить главную роль для "Носорога". Поэтому, вместе с кастинг-директором Анастасией Черной и творческой командой фильма, начали искать людей "среди футбольных фанатов, бывших спортсменов, военных, даже среди бывших узников".

Нам нужны были люди, которые видели смерть, участвовали в настоящих драках, держали оружие,

– поделился режиссер.

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По словам Сенцова, все экшн-сцены у главного героя "Носорога" Сергея Филимонова получились очень органично. Поскольку у него не было актерской подготовки, то получилось сложнее с драматическими моментами. Но, "с другой стороны, два приза в Батуми и Стокгольме за лучшую актерскую работу говорят сами за себя", – дополнил он.

Мы окружили Сергея профессиональными актерами, многие из них неизвестны. Я вообще считаю, что у нас много хороших актеров, но им нужно давать четко поставленную цель и роль, и требовать, много требовать, тогда будет результат,

– поделился с Кино 24 Олег Сенцов.

Сергей Филимонов / Фото пресс-службы фильма

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Интересно, что непрофессиональных актеров команда фильма собрала из Кривого Рога и Киева. Как выбирали актера на главную роль? Целью было найти человека, максимально похожего на Носорога. Кастинги были длинными, претендентов приводили по 3 – 4 раза, которые репетировли одинаковые сцены в разных парах. Это помогло актерам "раскрыться" в разных ситуациях, а режиссеру увидеть того, кто лучше подходит для определенной роли.

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