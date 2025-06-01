Напряжение растет: Netflix представил официальный трейлер 3 сезона "Игры в кальмара"

На Netflix вышел долгожданный официальный трейлер 3 сезона сериала "Игра в кальмара". Финальные серии выйдут в конце июня.

Трейлер появился на платформе в воскресенье, 1 июня. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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В официальном трейлере показали главного героя – Сон Ги Хуна (игрок 456), который оказывается перед новыми смертельными испытаниями. И он все еще стремится разрушить игру изнутри, хоть и борется с внутренней болью после событий 2 сезона.

Кровавая борьба ждет не только главного персонажа, но и его друзей и врагов. К тому же Ги Хун узнает правду о Фронтмене, который притворялся участником "Игры в кальмара" и его другом.

Новый сезон будет посвящен тому, что может и будет делать Ги Хун после того, как все его усилия терпят неудачу. Он в полном отчаянии. Потеряв все, он наблюдает, как все его усилия оказываются тщетными,

– сообщил создатель сериала Хван Дон Хёк.

"Игра в кальмара": смотрите трейлер онлайн

Новые эпизоды начнутся сразу после финала второго сезона, в котором Сон Ги Хун начал восстание против солдат Игры. Но его план провалился, а многие сторонники погибли. Третий сезон сериала-хита выйдет 27 июня.