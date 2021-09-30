О чем рассказывает лента

События фильма разворачиваются во время депортации крымскотатарского народа в 1944 году. Главный герой – юноша Исмаил, который возвращается с гор в родное село Орталан, и находит его пустым. Он отправляется на поиски своей семьи и ответов. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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"Орталан" – название поселка, откуда в 1944 году была депортирована моя бабушка Гульсум; он имеет для меня личное значение. Нет ни одной крымскотатарской семьи, которую не задела бы эта беда. Моя задача – через историю одного мальчика рассказать историю трагедии целого народа, который в один день исчез со своей родины", – объясняет Нариман Алиев.



Нариман Алиев / Фото Алены Лобановой

Интересно. Проект ленты занял второе место в категории авторских фильмов Семнадцатого конкурсного отбора Государственного агентства по вопросам кинематографии и получит финансовую поддержку Украины в размере 80% от общего бюджета. Осенью проект будущего фильма будет представлен в секции питчингов cocoPITCH 2021 на кинорынке Connecting Cottbus. Мероприятие, которое традиционно проходит в рамках международного кинофестиваля в Котбусе (Германия) – одно из главных индустриальных событий Восточной Европы.



Семейные архивы Наримана Алиева / Фото Алены Лобановой

Продюсерами ORTALAN выступают Владимир Яценко и Анна Соболевская, соучредители кинопродакшена ForeFilms, который будет заниматься производством фильма.

Исторические драмы достаточно сложны в производстве, но мы хорошо знаем режиссерский подход и неповторимый стиль Наримана. Мы готовы сделать все, чтобы создать фильм на самом высоком уровне и воссоздать историю такой, какой она была,

– комментирует Яценко.

Справка. ForeFilms – украинский кинопродакшн авторского кино, основанный в 2020 году Владимиром Яценко и Анной Соболевской. Среди проектов ForeFilms – ленты Наримана Алиева ("Домой"), Валентина Васяновича ("Атлантида", "Блик"), Ирины Целик ("Я и Феликс") и Антонио Лукича ("Люксембург, Люксембург").

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Съемки и дата премьеры

Съемки ORTALAN запланированы на май-август 2022 года. Премьера ленты ожидается в 2023 году.