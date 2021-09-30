О чем рассказывает лента
События фильма разворачиваются во время депортации крымскотатарского народа в 1944 году. Главный герой – юноша Исмаил, который возвращается с гор в родное село Орталан, и находит его пустым. Он отправляется на поиски своей семьи и ответов. Об этом сообщила пресс-служба фильма.
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"Орталан" – название поселка, откуда в 1944 году была депортирована моя бабушка Гульсум; он имеет для меня личное значение. Нет ни одной крымскотатарской семьи, которую не задела бы эта беда. Моя задача – через историю одного мальчика рассказать историю трагедии целого народа, который в один день исчез со своей родины", – объясняет Нариман Алиев.
Нариман Алиев / Фото Алены Лобановой
Семейные архивы Наримана Алиева / Фото Алены Лобановой
Продюсерами ORTALAN выступают Владимир Яценко и Анна Соболевская, соучредители кинопродакшена ForeFilms, который будет заниматься производством фильма.
Исторические драмы достаточно сложны в производстве, но мы хорошо знаем режиссерский подход и неповторимый стиль Наримана. Мы готовы сделать все, чтобы создать фильм на самом высоком уровне и воссоздать историю такой, какой она была,
– комментирует Яценко.
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Съемки и дата премьеры
Съемки ORTALAN запланированы на май-август 2022 года. Премьера ленты ожидается в 2023 году.
Кто такой Нариман Алиев
Нариман Алиев – режиссер, сценарист, член Украинской и Европейской киноакадемий, автор и ведущий подкаста Mincultpryvit. Его полнометражный дебют, лента "Домой", была впервые показана в рамках секции "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, получила Гран-при Одесского международного кинофестиваля и была выбрана в качестве национального кандидата на премию Оскар от Украины в 2019 году.