Про що розповідає стрічка

Події фільму розгортаються під час депортації кримськотатарського народу в 1944 році. Головний герой — юнак Ісмаїл, який повертається з гір до рідного села Орталан, та знаходить його порожнім. Він вирушає на пошуки своєї сім’ї та відповідей. Про це повідомила пресслужба фільму.

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"Орталан" – назва селища, звідки в 1944 році була депортована моя бабуся Гульсум; воно має для мене особисте значення. Немає жодної кримськотатарської сім'ї, яку не зачепило б це лихо. Моя задача – через історію одного хлопчика розповісти історію трагедії цілого народу, який в один день зник зі своєї батьківщини" – пояснює Наріман Алієв.



Наріман Алієв / Фото Альони Лобанової

Цікаво. Проєкт стрічки посів друге місце у категорії авторських фільмів Сімнадцятого конкурсного відбору Державної агенції з питань кінематографії та отримає фінансову підтримку України у розмірі 80% від загального бюджету. Восени проєкт майбутнього фільму буде представлений у секції пітчингів cocoPITCH 2021 на кіноринку Connecting Cottbus. Захід, який традиційно відбувається в рамках міжнародного кінофестивалю у Котбусі (Німеччина) – одна із найголовніших індустрійних подій Східної Європи.



Сімейні архіви Нарімана Алієва / Фото Альони Лобанової

Продюсерами ORTALAN виступають Володимир Яценко та Анна Соболевська, співзасновники кінопродакшену ForeFilms, який займатиметься виробництвом фільму.

Історичні драми досить складні у виробництві, проте ми добре знаємо режисерський підхід та неповторний стиль Нарімана. Ми готові докласти зусиль, щоб створити фільм на найвищому рівні та відтворити історію такою, якою вона була,

– коментує Яценко.

Довідка. ForeFilms — український кінопродакшн авторського кіно, заснований у 2020 році Володимиром Яценком та Анною Соболевською. Серед проєктів ForeFilms – стрічки Нарімана Алієва ("Додому"), Валентина Васяновича ("Атлантида", "Відблиск"), Ірини Цілик ("Я і Фелікс") та Антоніо Лукіча ("Люксембург, Люксембург").

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Фільмування та дата прем’єри

Зйомки ORTALAN заплановані на травень-серпень 2022 року. Прем’єра стрічки очікується у 2023 році.