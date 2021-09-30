Про що розповідає стрічка

Події фільму розгортаються під час депортації кримськотатарського народу в 1944 році. Головний герой — юнак Ісмаїл, який повертається з гір до рідного села Орталан, та знаходить його порожнім. Він вирушає на пошуки своєї сім’ї та відповідей. Про це повідомила пресслужба фільму.

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"Орталан" – назва селища, звідки в 1944 році була депортована моя бабуся Гульсум; воно має для мене особисте значення. Немає жодної кримськотатарської сім'ї, яку не зачепило б це лихо. Моя задача – через історію одного хлопчика розповісти історію трагедії цілого народу, який в один день зник зі своєї батьківщини" – пояснює Наріман Алієв.

Наріман Алієв
Наріман Алієв / Фото Альони Лобанової


Сімейні архіви Нарімана Алієва / Фото Альони Лобанової

Продюсерами ORTALAN виступають Володимир Яценко та Анна Соболевська, співзасновники кінопродакшену ForeFilms, який займатиметься виробництвом фільму.

Історичні драми досить складні у виробництві, проте ми добре знаємо режисерський підхід та неповторний стиль Нарімана. Ми готові докласти зусиль, щоб створити фільм на найвищому рівні та відтворити історію такою, якою вона була,
– коментує Яценко.

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Фільмування та дата прем’єри

Зйомки ORTALAN заплановані на травень-серпень 2022 року. Прем’єра стрічки очікується у 2023 році.

Хто такий Наріман Алієв

Наріман Алієв – режисер, сценарист, член Української та Європейської кіноакадемій, автор та ведучий подкасту Mincultpryvit. Його повнометражний дебют, стрічка "Додому", була вперше показана в рамках секції "Особливий погляд" 72-го Каннського кінофестивалю, здобула Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю та була обрана у якості національного кандидата на премію Оскар від України у 2019 році.