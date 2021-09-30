Про що розповідає стрічка
Події фільму розгортаються під час депортації кримськотатарського народу в 1944 році. Головний герой — юнак Ісмаїл, який повертається з гір до рідного села Орталан, та знаходить його порожнім. Він вирушає на пошуки своєї сім’ї та відповідей. Про це повідомила пресслужба фільму.
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"Орталан" – назва селища, звідки в 1944 році була депортована моя бабуся Гульсум; воно має для мене особисте значення. Немає жодної кримськотатарської сім'ї, яку не зачепило б це лихо. Моя задача – через історію одного хлопчика розповісти історію трагедії цілого народу, який в один день зник зі своєї батьківщини" – пояснює Наріман Алієв.
Наріман Алієв / Фото Альони Лобанової
Сімейні архіви Нарімана Алієва / Фото Альони Лобанової
Продюсерами ORTALAN виступають Володимир Яценко та Анна Соболевська, співзасновники кінопродакшену ForeFilms, який займатиметься виробництвом фільму.
Історичні драми досить складні у виробництві, проте ми добре знаємо режисерський підхід та неповторний стиль Нарімана. Ми готові докласти зусиль, щоб створити фільм на найвищому рівні та відтворити історію такою, якою вона була,
– коментує Яценко.
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Фільмування та дата прем’єри
Зйомки ORTALAN заплановані на травень-серпень 2022 року. Прем’єра стрічки очікується у 2023 році.