В программу кинофестиваля вошли фильмы, снятые с 2014 года. Его целью является показать, что "новая украинская волна" – это уникальное явление в украинской культуре, которое формирует современный кинематограф, работает с актуальными темами и пытается осмысливать важные социальные события и явления. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фестиваля.

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Как отметил маркетинг-директор "Планеты Кино" Толик Козловский, во время войны кинотеатры находятся в очень тяжелой ситуации, прежде всего из-за постоянных воздушных тревог, из-за которых они вынуждены прерывать показ фильма и эвакуировать гостей.

Возможно, война не лучшее время для ивентов, однако мы верим, что культура – это один из их столбов, на которые опирается наша национальная идентичность, поэтому чем больше культурных событий, тем сильнее мы становимся!,

– дополнил он.

Именно поэтому они решили организовать кинофестиваль, чтобы привлечь внимание к лучшим картинам "новой украинской волны".

После показа каждого фильма будет проходить обсуждение фильма в формате офлайн-подкаста. Модерировать встречи соучредители Gogol.Media и подкаст о литературе "Усы Гоголя" Вадим Кириленко и Никита Рыбаков, а также кинокритики Игорь Кромф и Станислав Тарасенко.

Гости офлайн показа

Режиссеры:

Мирослав Слабошпицкий ("Племя");

Антонио Лукич ("Мои мысли тихие");

Валентин Васянович ("Атлантида");

Нариман Алиев ("Домой").

Актеры:

Мария Федорченко ("Стоп-Земля");

Дмитрий Сова ("Черкассы");

Евгений Ламах ("Черкассы") и многие другие.

Фестиваль будет иметь две секции. Первая – "Кино наших дней", посвященная социальному кино. В ее рамках покажут социальную драму "Племя" (2014 год), лирическую комедию "Мои мысли тихие" (2020 год), социальную комедию "Герой моего времени" (2018 год) и подростковую драму "Стоп-Земля" (2021 год) ).

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Вторая секция – "Люди войны". Она посвящена теме войны России против Украины, начиная с оккупации Крыма в 2014 году и завершая проекцией победы Украины в войне. В программе секции четыре драмы: "Черкассы" (2019 год), "Домой" (2019 год), "Плохие дороги" (2020 год), "Атлантида" (2019 год).

Во-первых, задача нашего фестиваля – показать динамику развития украинского кино за последние 8 лет. Рассказать о том, как она менялась, искала форму и голос. А, во-вторых, показать, что наше кино круто и стоит внимания. Потому что он рассказывает истории о нас. Оно поднимает актуальные темы, смешит, вдохновляет и заставляет задуматься.

– Никита Рыбаков, соучредитель Gogol.Media и подкаст о литературе "Усы Гоголя".

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Рыбаков дополнил, что все искренне надеются на еще большую популярность украинского кино. По его словам, оно когда-нибудь будет конкурировать с такими гигантами, как Marvel или DC: "Потому что, поверьте, оно того стоит".

Как сообщила пресс-служба, фестиваль состоится в кинотеатрах Планета Кино во Львове и Киеве, показы будут продолжаться с 19 по 22 и с 26 по 29 мая. Один показ на каждый фильм. Киносеансы будут начинаться в 18:00, чтобы у зрителей была возможность доехать домой до комендантского часа.